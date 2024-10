Gonzalo Lamela, Javier Krause y Miguel Ángel Mendoza presentaron ayer en el Palacio Congresos este avance (‘work in progress’, como le llaman) de esta serie documental sobre Mágico González. Fueron la cara visible de un proyecto que ellos gustan de resaltar que debe funcionar como un equipo, como un equipo de fútbol, para completar el símil con e protagonista de la serie. Por eso, reclaman espacio para aquellos que los acompañan en este trabajo en las múltiples facetas profesionales de una producción de este calibre. Así, señalan los nombres de Pedro Delguy (dirección de ficción); Fernando Blanco y Pablo Banchero (fotografía); Clara López y Andreína Lucián (producción); Miguel Ángel Mendoza, Ángel Cassani, Gonzalo Lamela, Jorge Rojas, Pedro Delguy, Álvaro Recoba e Iván Alonso (producción ejecutiva).Además, apuntan al equipo de productoras que están detrás del proyecto: Ecocinema, Kaf Suisse, Desment Studios, Ventures Entertainment y We Are Tigers. Un equipo en el que todos son titulares, en resumen, que se completa con los directores Gonzalo Lamela y Javier Krause (quien también tiene responsabilidad en la producción ejecutiva) y del mexicano Miguel Ángel Mendoza a los mandos de la producción.