El maestro de Dharma, Michael Schwammberger, desvela en Cádiz las claves de la "comunicación consciente"

El reconocido maestro laico de Dharma, Michael Schwammberger, conocido afectuosamente como "hermano Miguel", hará un alto en su itinerario internacional para visitar la ciudad de Cádiz. El concepto Dharma hace alusión a las doctrinas, filosofías y religiones de origen indio y se relaciona directamente con el propósito o misión vital que tiene que cumplir cada ser humano.

Este jueves, a las 19:00 horas, Schwammberger ofrecerá la conferencia titulada Comunicación consciente en el Hotel Occidental, un encuentro abierto y gratuito, que ya cuenta con el aforo completo, para explorar cómo la atención plena (mindfulness) puede transformar nuestras interacciones diarias.

Cartel anunciador de la conferencia.

La trayectoria de Michael Schwammberger está profundamente ligada a la tradición del maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh. Tras iniciar su práctica en el Reino Unido, en 1996 visitó Plum Village, la primera comunidad monástica de occidente fundada por Nhat Hanh en Francia. Apasionadamente conmovido por la lectura de la obra La paz está en cada paso y la energía comunitaria, fue ordenado monje en 1998, participando activamente en los viajes y enseñanzas de su maestro por todo el mundo.

Tras años de práctica y ampliar sus enseñanzas en Estados Unidos, en 2005 fue nombrado abad del templo Son Ha, en Plum Village. En 2012 dejó la vida monástica para continuar su labor como maestro laico del Dharma, con el objetivo de difundir las enseñanzas de Thich Nhat Hanh de manera más accesible en occidente.