Madres y padres acuerdan con la Junta controles trimestrales de los comedores escolares de Cádiz

Flampa Gades ha mantenido el lunes 8 de julio una reunión con la delegada territorial de Desarrollo Educativo, para presentar la nueva junta directiva de la Federación y avanzar algunos temas a trabajar el próximo curso. La situación de los comedores escolares ha ocupado la mayor parte de la reunión, tras la denuncia presentada la pasada semana por FLAMPA Gades contra la empresa Mediterránea, adjudicataria del servicio durante los últimos 4 cursos.

En la reunión, los representantes de FLAMPA han mostrado a la delegada territorial algunos de los informes Evacole en los que se sostiene su denuncia. En ellos se ha podido comprobar cómo la empresa Mediterránea ha estado suministrando de forma habitual menos comida de la necesaria para cumplir con el peso de las raciones establecido en el contrato para cada rango de edades. Por ejemplo, en una de las inspecciones se detectó que Mediterránea servía hamburguesas de 60 gramos, en lugar de 100 gramos para alumnado de infantil o de 140 gramos para alumnado de primaria. En otra de las inspecciones, se constató que se había suministrado un 53% menos de la cantidad necesaria del primer plato (ensalada) y un 13% menos del segundo plato (pescado en salsa). El problema es que no son casos aislados, en casi todos los informes Evacole a los que FLAMPA ha tenido acceso se detectan mermas significativas de la cantidad de comida necesaria para el alumnado presente. Igualmente, en todos los informes Evacole se hace constar que la empresa no calcula el rechazo de los platos, o no lo hace bien, y no sustituye los platos de los que sobra más de un 50% en peso.

Otros de los incumplimientos en los que se ha incidido en la reunión es la no puesta en marcha de una APP para las familias o la negativa de Mediterránea a celebrar las reuniones mensuales de las comisiones de seguimiento con AMPA y direcciones de los centros a las que estaba obligada. Ambos son incumplimientos muy graves del contrato, que tendrían que haber conllevado fuertes penalizaciones económicas o incluso la rescisión del contrato.

Para que estas situaciones no vuelvan a suceder con el nuevo contrato que comienza en septiembre, FLAMPA y Delegada Territorial han acordado celebrar una reunión de seguimiento al final de cada trimestre, en la que puedan valorarse globalmente los informes Evacole y las actas de las comisiones de seguimiento de cada colegio. En dicha reunión, además de responsables de la Delegación Territorial, FLAMPA ha solicitado la presencia de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), como organismo responsable del contrato de comedores.

No obstante, FLAMPA Gades ha reclamado la adaptación paulatina de las cocinas en los centros escolares para cocinar in situ, como paso previo para la recuperación de las cocinas tradicionales de gestión pública, alejando a las multinacionales del catering de algo tan importante como la alimentación de nuestros hijos e hijas. Esta es la principal demanda de las familias usuarias de comedor escolar y así se ha hecho saber a los responsables educativos.

En el encuentro, también se ha hablado de las Olimpiadas Escolares, de la posibilidad de apertura de centros por las tardes y de la situación de la sede de la FLAMPA, actualmente en el colegio Adolfo de Castro.

FLAMPA valora como muy positiva la reunión y ha agradecido la buena disposición de la delegada territorial para mejorar la situación de los centros educativos públicos de Cádiz y en concreto de los comedores escolares.