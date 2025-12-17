Más Madera cierra gira en el Pay Pay de Cádiz junto a Javier Galiana

La banda de rock gaditana Más Madera tiene ya fecha para el último concierto de su gira. Será el próximo 3 de enero, en la sala Pay Pay de Cádiz donde ofrezca una actuación junto al pianista, también gaditano, Javier Galiana. Se trata de un concierto acústico que comenzará a las nueve de la noche, con apertura de puertas a las ocho y cuyas entradas, a diez euros, incluyen asignación de asiento.

Después de este concierto, con el que Más Madera cerrará su gira 2025, la banda gaditana anuncia que se meterá de lleno en su próximo trabajo discográfico. Así, el grupo entrará en estudio para grabar el que será su cuarto disco, lo que harán de la mano de la mano de Josu García, productor y guitarra de Loquillo.

Y para despedir la gira en la histórica sala del barrio del Pópulo, el grupo de rock gaditano ha elegido un concierto en formato acústico junto a Javier Galiana (Cádiz, 1975), un pianista que ha trabajado con músicos de la talla de Manu Chao, Raimundo Amador o Santana.

Más Madera es una banda de hard blues rock y de rock and roll que nació en Cádiz allá por 1999, en el Bar La Patata, que regentaba el batería Manolo. Tras varios cambios en la formación desde entonces, actualmente la banda está compuesta por: Isa Pastoriza (voz), Rosa Amor (bajo), Manolo 'Boka' Monzón (batería) y Santi Gallardo (guitarra).

Durante estos años, los gaditanos de Más Madera han compartido escenario con bandas tan significativas como Barón Rojo, Leño, Panzar, Reinicidentes, Boikot, Rosendo e Ilegales, entre otros. También ha participado en diversos festivales, entre los que cabe destacar la última edición del Espárrago Rock o el festival gaditano No Sin Música.