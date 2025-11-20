Luz Gabás, premio Planeta 2022, estará este jueves en Cádiz

La escritora aragonesa Luz Gabás (Monzón, 1968) estará este jueves en Cádiz en el marco del I Ciclo de Novela Histórica organizado por el Club Liberal 1812. La novelista y filóloga, premio Planeta 2022, pronunciará la conferencia 'Luisiana y la Corona Española', y será presentada por el también escritor afincado en Cádiz Jesús Maeso de la Torre.

Gabás irrumpió con fuerza en el panorama literario en el año 2012 con la novela 'Palmeras en la nieve', a la que siguieron 'Regreso a tu piel' (2014), 'Como el fuego en el hielo' (2017), 'El latido de la tierra' (2019), 'Lejos de Luisiana' (2022) - con el que consiguió el premio Planeta- y 'Corazón de oro' (2025). En 2013 fue pregonera de la Feria del Libro de Cádiz.

El acto se celebrará a las 19.00 horas en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, en el número 26 de la calle San Francisco. La entrada será libre hasta completar aforo.

Este ciclo vivirá su clausura el miércoles 10 de diciembre con la conferencia de Manuel Pimentel ‘La Atlántida’.