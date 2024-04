El lugar ideal en Cádiz para ver la Luna Rosa

El primer evento astronómico de la primavera llega con la Luna Rosa, que no es más que la primera luna llena de la época primaveral. El origen de su nombre se lo debe a tradiciones de los nativos americanos, que observaban en esta época el renacer de una flor de color rosa llamada Phlox subulata.

A diferencia de otros momentos astronómicos, no hará falta ningún instrumento en particular para observar esta Luna Rosa. Esta se verá mejor que nunca a las 1.49 horas de la madrugada del 23 al 24 de abril. Un condicionante básico para apreciarla en todo su esplendor será que los cielos estén despejados. Y, a ser posible, estar en un lugar alto para escapar de la contaminación lumínica. Algo que resulta más complicado en el caso de Cádiz. No obstante, los más interesados siempre pueden coger su coche particular y disfrutar desde cualquier punto de Grazalema o Los Alcornocales de este fenómeno.

La previsión meteorológica en Cádiz para la madrugada del 24 de abril, según Aemet, es de cielos totalmente despejados. Además, será una noche ideal al no haber apenas presencia de viento. La temperatura estará entre los 17 y los 18 grados.

La playa, una alternativa para ver la Luna Rosa en Cádiz

A falta de espacios naturales alejados de luces o de puntos altos, Cádiz solo cuenta con sus enormes playas como opción para observar este tipo de eventos astronómicos. Las playas de La Caleta, Santa María o La Victoria, al estar plenamente integradas en la ciudad, son menos recomendables para ver esta Luna Rosa.

De tal manera que es la playa de Cortadura, la mejor opción para ver la Luna Rosa, al estar más alejada de la ciudad y no verse tan afectada por la iluminación de la ciudad. Este arenal de casi 4 kilómetros de largo tan solo recibe las luces de la autovía Cádiz-San Fernando y también suele ser la que está más alejada de cualquier ruido. Por lo que se convierte en la opción más viable en Cádiz capital para contemplar la Luna Rosa con total tranquilidad y con la compañía del mar de fondo.