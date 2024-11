Loreto y Los Corrales contarán con zonas verdes y naranjas para aparcar antes de fin de año

Cádiz/La Junta de Gobierno Local ha aprobado las nuevas zonas de estacionamiento regulado (zona verde y naranja) solicitadas por las asociaciones de vecinos Campo de Aviación en el barrio de Loreto y Los Corrales en la barriada de la Paz, cuyo objetivo es garantizar el estacionamiento en rotación y favorecer el aparcamiento de los residentes del barrio.

En concreto, en Loreto habrá 695 plazas de zona verde (en horario de 0 a 24 horas durante todo el año) y 134 plazas de zona naranja (de 9 a 21 horas todos los días del año). Por su parte, en Los Corrales habrá 409 plazas de zona verde y 97 de zona naranja.

El tiempo máximo de estacionamiento será de tres horas para usuarios de rotación en zona naranja mientras que los residentes acreditados podrán estacionar hasta un máximo de cinco días.

El concejal delegado de Movilidad, José Manuel Verdulla, ha destacado que durante los últimos meses se han mantenido reuniones con los vecinos para consensuar con ellos la puesta en funcionamiento de estas zonas de estacionamiento regulado a partir de la segunda semana del mes de enero de 2025.

Plazos para solicitar la tarjeta de aparcamiento regulado

Desde Emasa (empresa municipal de aparcamientos) se ha dispuesto que el plazo para solicitar las tarjetas por parte de los residentes se inicie a partir del próximo 2 de diciembre, siendo imprescindible acudir con cita previa. La próxima semana estará publicada la información y los enlaces a la solicitud y cita previa en la web de Emasa en el apartado actualidad.

El lugar de entrega de la solicitud es en la Oficina del Palacio de Congresos (entrada por la calle Plocia), solo con cita previa.

La tasa es de 50 euros al año más 20,40 euros al año por la emisión de la tarjeta.

Los vehículos acreditados con la zona de residente podrán estacionar, indistintamente, en las zonas naranjas o verdes de las vías de las zonas de ámbito a las que pertenezcan.

Podrán solicitar también tarjeta específica para usuarios trabajadores por cuenta ajena, funcionarios y autónomos para estacionar en la zona naranja de ambos barrios aquellos usuarios cuyo centro de trabajo esté domiciliado en las vías del mismo ámbito indicado para usuarios residentes.

Ámbitos de actuación:

En Loreto: Calles Carlos Haya, Doctor Orozco Aquaviva, Glorieta García Morato, Ginés García Paredes, Girasol, Hermanos Ortiz de Echague, Héroes de la Aviación Española, Hidroavión Numancia, Infante de Orleans, Juan de la Cosa, Juan Sebastián Elcano, Magallanes, Núñez de Balboa, Plus Ultra, ramón Franco, Ronda de Vigilancia (entre las calles Juan de la Cosa y Magallanes), plaza de la Fuente, plaza Maestro Escobar y Avenida de la Sanidad Pública entre los números 43 y 59, ambos inclusive, exclusivamente los números impares.

En Los Corrales: Avenida de Huelva en el tramo comprendido entre la Avenida de la Bahía y la Avenida del Guadalquivir, Avenida del Guadalquivir en el tramo comprendido entre la Avenida de Huelva y la Calle Brigadier Tofiño, Avenida del Perú en el tramo comprendido entre la Avenida del Guadalquivir y la calle Veracruz, c/ Brigadier Tofiño, c/ Barbate en el tramo comprendido entre la Avenida del Perú y la calle Brigadier Tofiño, c/ Antonio Ulloa, c/ Rafael Picardo O´leary, c/ Santo domingo de la Calzada, c/ Eduardo Benot, Pasajes de los Corrales, c/ Jorge Juan, c/ Fray Pable de Cádiz, c/ Donantes de Sangre, Avenida de la Bahía, en el tramo comprendido entre la Avenida de Huelva y la calle Brigadier Tofiño.