Localizada en Cádiz una mujer que había sido dada por desaparecida

La actuación de la Policía Nacional ha resultado clave para localizar con vida a una mujer cuyos familiares habían denunciado su desaparición, en unos hechos acaecidos días atrás en Cádiz.

Según ha informado la propia Policía Nacional, los hechos se remontan al pasado 12 de noviembre, cuando una joven acudió a la Comisaría Provincial de Policía para denunciar la desaparición de su madre. Según su declaración, había realizado "múltiples intentos de contactar con su madre" tanto llamando a la puerta del domicilio y a su teléfono móvil, sin obtener respuesta. El móvil, de hecho, estaba apagado. A todo ello se sumó el hecho de que la mujer dada por desaparecida "hubiese eliminado sus perfiles de redes sociales".

Ante los hechos denunciados por la joven, la Policía activó el protocolo de búsqueda, contactando con diferentes centros hospitalarios por si estuviera ingresada en alguno de ellos y terminando por tomar la decisión de acudir a su domicilio e intentar forzar alguna entrada.

El jefe de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano que tomó esta última decisión solicitó la colaboración del Consorcio de Bomberos, ante la imposibilidad de acceder por alguna de las ventanas "ya que las persianas se encontraban completamente bajadas".

De este modo, una vez abierta la puerta del domicilio, "los agentes localizaron a la mujer desaparecida postrada en su cama, en estado semiinconsciente y con síntomas evidentes de deshidratación severa". Por ello se requirió la presencia urgente de los servicios sanitarios, que asistieron a la víctima en el lugar para trasladarla después de urgencia al Hospital Universitario Puerta del Mar "dado la gravedad de su estado".

"Gracias a la actuación diligente, coordinada y urgente de la Policía Nacional de Cádiz, se logró salvar la vida de la mujer, demostrando una vez más la importancia de la rapidez y la determinación en la atención de denuncias por desaparición. Cada minuto cuenta en estos casos, y las primeras horas son cruciales para garantizar el éxito de la intervención y la protección de la vida", se felicita la propia Policía.