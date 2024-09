Lleno en la sede de Cogiti Cádiz en la conferencia magistral de Inteligencia Artificial

"La tecnología cambia, los humanos no." Así culminaba su lección magistral el experto César Mariel, especialista en Inteligencia Artificial, quien compartió gran parte de su conocimiento con el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz. Fundador de once compañías, entre ellas Iristrace, Mariel es una eminencia a nivel internacional y una referencia en lengua hispana sobre la IA y su evolución.

Su aparición levantó mucha expectación tanto entre los colegiados como entre aquellos interesados que llenaron la sede de COGITI Cádiz, en la plaza Asdrúbal de la capital gaditana. Un centenar de personas completaban el salón y seguramente se marcharon plenamente satisfechas y con un caudal rebosante de información práctica y de enorme utilidad.

Mariel desplegó toda su capacidad didáctica para 'aterrizar' la Inteligencia Artificial en la pista de las necesidades de profesionales y empresas. Advirtió que esto, que parece tan novedoso, tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial y en su "padre", Alan Turing, famoso por descifrar el código nazi. La IA, que parece tan compleja, basa su éxito precisamente en su sencillez, en la facilidad para su manejo. Y trazó el paralelismo entre los problemas que ha tenido cualquier usuario durante 28 años para usar Excel (el usuario medio solo conoce el 4%) con respecto a la interacción casi primaria con el chat GPT, que funciona como una conversación tradicional.

Primero, los datos. Luego, las personas. A partir de ahí se crea este universo, más relevante en nuestras vidas que la llegada de internet o los ordenadores. “Es como el paso de la corriente continua a la alterna, es similar a la llegada de la electricidad”. Y considera que es la misma revolución industrial, aunque el culmen de esta.

Durante más de dos horas y media realizó numerosos intentos para ir despejando el miedo inherente a todo proceso de cambio. Las reticencias son lógicas y humanas, pero no efectivas. “Los analfabetos del futuro son los que no saben aprender, desaprender y volver a aprender. La curva de la tecnología es tan empinada que vais a sentir vértigo”. Pero es que no queda otra. Y no solo es que se aplicará, sino que lleva años desarrollándose en procesos cotidianos de los que ni siquiera nos hemos dado cuenta.

A cada explicación, a cada concepto, numerosos ejemplos prácticos. César Mariel está convencido y, por ello, lo tiene mucho más fácil para convencer. La Inteligencia Artificial es muy positiva para la persona. “Nos hará más humanos, porque recuperamos eso que nos hace diferentes a las máquinas, al dejar de perder el tiempo en las microtareas repetitivas. ¿Cuántas microtareas hacéis cada día que la gente odia? Muchísimas. ¿Aportan valor? Ninguno. Esas son las primeras tareas que van a morir. Y hay que hacer un listado para señalarlas, ¿cuáles son?”.

Supondrá un salto drástico en la optimización de las empresas. “Pongamos este estudio de manera ilustrativa. Dos grupos de personas para hacer un determinado trabajo. Normalmente suelen acabar trabajando igual. ¿Y si le diéramos Chat GPT a un grupo? Se ha hecho. El resultado: un 37% más rápido. La calidad del trabajo aumentó un 20%. Dos días de mayor productividad sin perder calidad. Un tiempo de ahorro para aplicar nuestro talento. Y es que ahí está la clave”. El factor humano sigue siendo el determinante. “No utilicéis nada que salga directamente del chat GPT si el input no es vuestro. Habéis ganado mucho tiempo y ahora podéis aumentar la calidad”.

"La IA no es un sustituto, es un asistente"

La IA no es un sustituto. Realmente, es un asistente. “Alguien que hace muy bien una determinada tarea. ‘Brainstorming partner’, es el concepto”. Porque, como insiste Mariel, “si la IA te quita el trabajo, es que cualquiera te podría quitar el trabajo”.

“Por fin, un CEO puede automatizar hasta el 91% de su trabajo y dedicar ese tiempo a ser un estratega y no un apagafuegos”, explica. “Lo más importante es conseguir que nuestro equipo pierda ese miedo a probar. Fallar es igual a progresar. Vais a fallar continuamente, no le tengáis miedo”, invita. Y así se logrará la perfecta comunión. “¿Qué va a hacer el humano? Dirigir, empatizar, crear y juzgar. ¿Qué va a hacer la IA? Tramitar, iterar, predecir y adaptar: cosas reiterativas. Vamos a implementar conocimientos que antes eran imposibles de aprender”.

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Los líderes de hoy deben ser flexibles y adaptables”, sentencia César Mariel. Durante la última hora, el experto compartió con el auditorio las mejores herramientas de Inteligencia Artificial para aplicarlas en las diferentes tareas, además de responder a las preguntas de los asistentes. Además, ejerció como el mejor maestro de ceremonias para la presentación del chatbot de COGITI Cádiz, ya disponible en la página web (https://web.ingenierosdecadiz.es/), que se servirá de la Inteligencia Artificial para facilitar el apoyo a los colegiados y colegiadas.