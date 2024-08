Llega a Cádiz Totally Tina, el musical sobre Tina Turner que ha triunfado en todo el mundo

¿Se imaginan poder revivir toda la fuerza y la pasión que transmitía Tina Turner sobre el escenario? Pues ahora es posible gracias al musical Totally Tina, que llega el próximo domingo 18 de agosto a Cádiz, concretamente al Baluarte de la Candelaria. A partir de las 22:00 horas el público asistente podrá disfrutar del mejor tributo a la cantante, fallecida en mayo de 2023, gracias a un espectáculo que ha conseguido algunos de los premios más importantes de la industria musical británica.

Reconocido en varias ocasiones por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner, ha sido premiado también con el National Tribute Music Awards (Premios Homenaje Nacional) en 2016, 2017 y 2018 como el mejor acto tributo que ha realizado una contribución destacada a la industria del entretenimiento durante un periodo prolongado de tiempo, además de los premios a Mejor Artista Femenina, Mejor Coreografía y Mejor Sonido y Espectáculo de luces; y el Lifetime Achievement Awards (Premios a la Trayectoria) a Mejor Sonido e Iluminación.

Los creadores de los premios Lifetime Achievement Awards consideran que Totally Tina "es un acto de primera clase por derecho propio, que muestra una gran cantidad de dedicación y trabajo duro para parecerse lo máximo a Tina Turner. Este musical ha pasado años perfeccionando su apariencia, sonido y coreografía, deslumbrando al público a nivel internacional".

Buena culpa de ello es de la protagonista, Justine Riddoch, nacida en Liverpool, quien se pone en la piel de la cantante imitando sus gestos y sus pasos de baile, acompañándolos de una voz prodigiosa y vibrante. En el escenario se rodea de un gran plantel de músicos como Corin Handley a la batería, Geoffrey Heyes al bajo, Simon Collings al teclado, Neil Partington a la guitarra y Andrew Parker al saxofón. Mención aparte merecen los bailarines que recrean las coreografías originales de la gran diva del soul y el rock.

Todos ellos ponen en pie un espectáculo de dos horas que no deja indiferente a nadie. 'The best', 'Proud Mary' , 'Private dancer' o 'What's love got to do with it?' forman parte del repertorio imprescindible de este musical, que rescata la carrera de Tina Turner incluso con un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que la cantante lucía sobre el escanrio.

En definitiva, un tributo que viene avalado por el éxito en la difícil escenal teatral de Londres y que ahora llega al Baluarte de la Candelaria en una ocasión única para revivir la magia, la voz, la fuerza y la pasión que Tina Turner trasmitía en directo.

Aún quedan disponibles entradas para disfrutar de este espectáculo, que pueden adquirise en este enlace.