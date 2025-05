No cabe duda de que el objetivo último de una pieza dramática es lograr que la obra sea representada sobre las tablas de algún teatro. Almas no es ajena a esta aspiración y Pepe e Isabel confiesan su lógico deseo: “Ojalá”. Bablé, con su amplísima experiencia en el mundo de la dramaturgia como autor, director y máximo responsable de la Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT), sabe que la representación de una obra no es tarea fácil. El gaditano aboga por esperar un tiempo antes de afrontar de alguna manera su montaje, pero advierte de su dificultad y complejidad. “No es una obra fácil, la verdad.Se requieren dos actores con muchísimo peso porque se trata de dos personajes, de dos hombres, muy particulares. Y luego tienen una dramaturgia muy dura, muy poética pero muy complicada, muy complicada. Igual está mal que lo digamos nosotros, pero es así: es una obra con muchísimo peso”.