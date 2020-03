Los limpiadores de varios centros de Diputación se ven en el abismo

La treintena de personas que pertenecen a la empresa Tempo, una contrata de Diputación que desempeña su labor en varios centros dependientes de la institución provincial se ven en una carrera contrarreloj de aquí al sábado con mucha incertidumbre en el camino y pocas certezas hasta el momento.

La situación actual es que la plantilla no ha cobrado la mensualidad del mes de febrero, la Diputación ha rescindido el contrato con la contrata pero esta tiene hasta este sábado para presentar alegaciones. A partir de ahí se asoma el abismo. La vocal de Autonomía Obrera de la plantilla, Cristina Sánchez, advierte que el lunes no saben si tienen que ir a trabajar o no, si se tendrán que ir al paro o si habrá una nueva empresa que se haga cargo del servicio.

Tempo se encuentra en estos momentos realizando sus funciones en la residencia de mayores Matía Calvo, en otra que hay en El Puerto y en la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones. Cristina Sánchez relata que "en teoría se iba a sacar un pliego de urgencia para adjudicar el servicio a otra empresa pero les ha cogido el toro".

A todo esto se le ha sumado la crisis del coronavirus. En este sentido, afirman que el viernes mantuvieron una reunión con Diputación en el que se les informó de las precauciones que tenían que tomar y cómo debían ponerse toda la vestimenta y los elementos de protección "pero hoy seguimos exactamente igual porque no se nos han facilitado los trajes, ni mascarillas ni nada de nada". A ello se le une que "tenemos que trabajar el doble o el triple sin cobrar porque ha habido que extremar las labores de limpieza por el virus".

Sánchez afirma que se sienten olvidados y critican la falta de información que están recibiendo por parte de la Diputación en este tema.