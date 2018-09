El levante y septiembre alejan a la gente de la playa

La llegada del mes de septiembre acompañada de la presencia del viento de levante hizo que ayer hubiera una presencia menor de gente en las playas, pese a ser domingo. Aunque el viento no llegó al extremo de ser insoportable y más o menos se podía permanecer en ellas, hubo mucha gente que ni siquiera apareció. La llegada de septiembre hace que baje el número de personas que van a las distintas playas de la ciudad, aunque no se notará un mayor descenso hasta que no comiencen los colegios a partir del próximo lunes. El calor, no obstante, invita a darse un chapuzón.