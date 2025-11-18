El Laboratorio de Carbono Azul de la UCA, pilar científico del primer proyecto de carbono azul en España

La Universidad de Cádiz refuerza su posición como referente nacional en investigación aplicada sobre restauración de ecosistemas de carbono azul, un ámbito estratégico en la lucha contra el cambio climático y en la recuperación de servicios ecosistémicos esenciales. El liderazgo científico y técnico que la UCA desarrolla en este campo se verá reflejado en el proyecto de carbono azul para la captación de CO2 que se desarrollará en el Parque Natural Bahía de Cádiz, gracias al aval técnico de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y a la aportación científica de la universidad.

El Laboratorio de Carbono Azul de la Universidad de Cádiz participa desde las primeras fases aportando asesoramiento científico a un proyecto que se llevará a cabo en las marismas del río Guadalete, y que constituye un ejemplo de colaboración público-privada, a través de un consorcio promotor que encabeza la Junta de Andalucía junto a Moeve, Iberostar Hotels & Resorts, Eulen, Metro de Málaga y Navantia. El objetivo es restaurar 155 hectáreas de marisma mareal en el Guadalete, una actuación que equivale a plantar unos 160.000 árboles. La participación de la UCA es clave para garantizar el rigor metodológico y la proyección internacional de la iniciativa.

La Casa de Los Toruños, en El Puerto de Santa María, ha acogido la firma del convenio entre la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y las cinco empresas que desarrollarán el primer proyecto de restauración de marismas para la generación de créditos de carbono azul en España basado en un estándar publicado por una administración pública. Se trata de una iniciativa pionera que sitúa a Andalucía y a la provincia de Cádiz en la vanguardia de la acción climática y la restauración de ecosistemas costeros.

Durante el acto, los responsables del Laboratorio de Carbono Azul, los profesores Fernando G. Brun e Ignacio Hernández han trasladado a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y a los representantes de medioambiente de las cinco empresas participantes, una explicación técnica del alcance del proyecto y de los beneficios ambientales, climáticos y socioeconómicos que generará.

La iniciativa se ajusta al Estándar Andaluz de Carbono Azul, una metodología validada por Aenor que garantiza la trazabilidad y la verificación de los resultados. Asimismo, además de la UCA colaboran la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y expertos del Grupo Español de Expertos en Ecosistemas de Carbono Azul (G3ECA).