Koki Sánchez, Hija Predilecta de Cádiz: "Este premio se lo pueden dar a cualquiera que haya hecho algo por la ciudad con pasión, como yo"

Koki Sánchez ya salía en chirigotas callejeras a mediado de los 80, cuando era muy difícil vera una mujer cantando en una esquina en la semana de Carnaval. Desde entonces ha sido una de las abanderadas de la presencia femenina en la fiesta, abriendo camino a tantas mujeres como se han incorporado en los últimos años. Esto le ha valido para ser nombrada por el Ayuntamiento de Cádiz Hija Predilecta de la Ciudad. Tal honor le ha provocado "desconcierto". Asegura que le ha costado creérselo. "¿Estaré soñando? Le he dado su importancia a medida que han ido pasando los días. Yo, que amo a mi ciudad y soy una enamoraíta de mi Cádiz, voy por la calle levitando de la ilusión", reconoce.

Y es que, como bien dice, "si he hecho algo, no ha sido de manera consciente". Admite con humildad, viéndose galardonada "entre tantos famosos", que si le han dado el premio a ella "se lo pueden dar a cualquier persona que haya hecho algo por Cádiz con pasión, como yo". Dice representar "a gaditanos de a pie, que es lo que yo soy. Y si algo hice, nunca pensé en dejar huella ni nada por el estilo. Ni pensé en ser bandera de nadie. Porque si yo lo he hecho, lo puede hacer cualquiera. Creo que represento a una gran parte de la población de Cádiz. Y me ha tocado a mí por lo que sea".

Koki Sánchez lleva 40 años saliendo en el Carnaval. "Siempre adaptándome a mis circunstancias. He salido con chirigotas mixtas, con chirigotas de mujeres, sola, embarazada, con mis niños, con mis amigas... siempre probando muchos formatos. Me he adaptado a lo que me he ido encontrando porque siempre sentía la necesidad de salir en el Carnaval, aunque fuera preparando algo dos semanas antes. Le dedico lo justo y necesario para ir a la calle y pasármelo bien".

Empezó en 1985 con 'Los detectives privetas' y luego fue componente de grupos callejeros tan recordados como 'Las que se apuntan a un bombardeo' o 'Conventos andaluces'. En 1997 recibió el Premio de la Crítica de la Asociación de la Prensa por su chirigota ‘Las muñecas de Marín’.

Maestra en Educación Infantil, es una apasionada de la interpretación. Impartió talleres de teatro en centros culturales de la ciudad y coordinó actividades teatrales en la Universidad de Cádiz. Últimamente ha descubierto el cine y ya ha hecho más de un papel en largometrajes y cortos, sumando el séptimo arte a sus predilecciones artísticas.