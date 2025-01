Justo Mesa lleva sus retratos al Palacio de Congresos de Córdoba

El pintor cordobés Justo Mesa, afincado en Cádiz, llegará este viernes con sus cuadros a su ciudad natal para exponer la muestra titulada 'Lo que no se ve', una exposición que ya pudo verse recientemente en Cádiz, en la Galería Luis Gonzalo, y que ahora recala en el Palacio de Congresos de Córdoba con más obras de las mostradas en la galería de la avenida de Andalucía gaditana.

En 'Lo que no se ve', Justo Mesa invita a explorar la esencia de sus obras a través de figuras y retratos de diferentes tamaños y perspectivas. El artista describe esta serie como un intento de plasmar aquello que siente durante el proceso creativo, algo que no es evidente en un primer vistazo, pero que emerge cuando el espectador contempla las piezas detenidamente desde varios ángulos y distancias.

El autor reconoce que, en muchos casos, estas piezas pueden considerarse autorretratos, pues reflejan sus propias emociones y percepciones. “Es en esta última serie de trabajos donde verdaderamente me inspiro para reflejar el alma del modelo,” comentaba Mesa de su exposición en la galería Luis Gonzalo, destacando la introspección y sinceridad que caracterizan esta colección.

Nacido en Córdoba en 1960, allí dio sus primeros pasos en el mundo del arte, un camino que perfeccionó posteriormente en Madrid, Sevilla y Cádiz, donde actualmente tiene su estudio. Justo Mesa es técnico superior de Artes Gráficas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación, ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría (Sevilla) y graduado en Procesos Gráficos por el Instituto Tecnológico y Gráfico (TAJAMAR) de Madrid.

"Soy pintor y grabador, pero me identifico más como pintor. No pinto lo que veo, sino lo que siento de lo que veo, por eso no me siento simplemente un pintor realista", explica el pintor.