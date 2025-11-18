La Junta invertirá más de 500.000 euros para combatir el calor o el frío en colegios e institutos de Cádiz capital

La Junta de Andalucía destinará cerca de 560.000 euros a mejorar la climatización de los 32 centros educativos públicos de la capital gaditana, según ha anunciado este martes la delegada del Gobierno de la administración autonómica, Mercedes Colombo. La medida se engloba en el plan 'Mejora tu centro' por el que la Junta invertirá 54 millones en Andalucía y casi ocho en la provincia gaditana, para 505 centros en sus 45 municipios, concretamente 7.954.671 millones.

Este Plan de Mejora de Bienestar y Confort de las aulas, con una inversión "sin precedentes" según palabras de Colombo, responde a las peticiones de la comunidad educativa andaluza, afectada especialmente por las altas temperaturas que se soportan en los centros antes de finalizar el curso, aunque también servirá para combatir el frío. La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz manifestó que el objetivo es "dar autonomía, agilidad y soluciones que se adapten al clima de cada territorio en concreto".

Cada centro podrá recibir hasta un máximo de 60.000 euros y será responsabilidad de los equipos directivos decidir qué necesidades de mejora en climatización tienen sus colegios e institutos, con autonomía para contratar las obras que requieran sus proyectos. En estas acciones entran desde toldos a porches, pasando por aparatos de ventilación o de aire acondicionado, zonas de sombra, aislamiento térmico o mejoras eléctricas necesarias. Los trabajos deberán estar terminados para el inicio el curso 2026-2027.

Mercedes Colombo puso como ejemplo los 60.000 euros que recibirán en la capital institutos como el Fernando Aguilar Quignon o el Cornelio Balbo, o los 30.000 que llegarán a colegios como el Reyes Católicos o el Profesor Tierno Galván. Además, adelantó que ya hay centros que han recibido el dinero transferido por la Junta.

En la rueda de prensa de presentación de este proyecto también intervino el alcalde de Cádiz, Bruno García, que calificó esta noticia como "excelente", recordando la aportación que hará el Ayuntamiento gaditano el próximo 2026 "para complementar esta estrategia de mejora de la Junta" en lo que considera "una estrategia global".

Así, García señaló que estas acciones supondrán un incremento superior al 600% en la partida económica que anualmente destina el Ayuntamiento a obras y mejoras en los colegios, con un importe de hasta 1,2 millones de euros que se reflejará en el presupuesto municipal. Asimismo, se ampliará la inversión en mantenimiento y en limpieza.