Eléctrica de Cádiz invertirá cerca de 6 millones de euros en reforzar la seguridad del suministro eléctrico en la ciudad

Cádiz/El alcalde de Cádiz, Bruno García, informaba este viernes por la mañana tras la celebración de la última junta de gobierno local que se ha iniciado la licitación del servicio de recogida de animales. Se habla, de momento, del inicio del expediente que no se ha podido llevar a cabo hasta no superar otros trámites relacionados con la finalización de su gestión mancomunada que ha demostrado no ser del todo eficiente.

Cabe recordar que este servicio de recogida de animales ha estado gestionado a lo largo de los últimos años por un servicio mancomunidad de la mano de los ayuntamientos de San Fernando, Puerto Real y Chiclana.

Fue el propio Bruno García el que reconocía que "ese sistema no ha funcionado bien y hemos querido revocar el servicio anterior". Este paso era fundamental para así poder pasar al siguiente que no es otro que este inicio del expediente. Mientras tanto seguirán cubriendo los requerimientos con un servicio de emergencia.

Es por ello, que el alcalde reconocía que este déficit lo han padecido de igual no sólo la población de Cádiz sino también San San Fernando, Puerto Real y Chiclana.

Talleres para mayores

Por otra parte, Bruno García anunció que, en cumplimiento de una promesa electoral se van a recuperar los talleres para mayores de 60 años, prácticas que el gobierno anterior, el de José María González 'Kichi', optó por liquidar.

Será una inversión de poco más de 348.000 euros los que se gastará el Ayuntamiento de Bruno García para volver a contar con estos talleres para los cursos 25-26 y 26-27. Si este dato se traduce en personas o potenciales usuarios, serán unos 600 los mayores de la ciudad de Cádiz los que se beneficiarán durante el primer curso y otras 600 durante al siguiente curso.

"Llevaban tiempo reclamándolo y son personas que se lo merecen todo y ésta es una manera de recompensarles.

Ampliación de la subestación de Cortadura

A su vez, Bruno García anunció una inversión de cinco millones de euros que se dedicarán a la reforma del suministro de electricidad. Esta inyección en esta infraestructura de servicios tan importante busca garantizar el suministro a la ciudad en posibles situaciones de emergencias para garantizar el suministro antes de que lleguen muchos de los desafíos que se plantea la ciudad para los próximos años que requieren un suministro eléctrico especial.

El alcalde recuperó los problemas que ocasión el incendio del verano pasado en Puerto Real que provocó que no pudiera llegar fluido eléctrico a la capital a través de las dos torres de Puntales.

Así, aprovechó para explicar a la opinión pública que la electricidad llega a Cádiz o bien a través de las dos torres de Puntales o bien por las vías del tren que entran en paralelo con la CA-33 Cádiz-San Fernando. Esta inversión repercutirá precisamente en la que entra a través delas vías del tren,.

Esta obra, considerada de gran importancia para la ciudad contempla dos transformadores con los que "le ofreceremos a la ciudadanía energía estable y sin interrupciones". "Son mejoras que no se ven porque, a lo mejor, van por debajo de la tierra pero que realmente son de gran importancia para la ciudad y es en situaciones de emergencia como alguna vivida recientemente cuando nos damos cuenta de la su importancia.

A pregunta de este Diario, Bruno García aclaró que esto no tiene nada que ver con la histórica reivindicación que se está llevando a cabo a Red Eléctrica Española y al gobierno central en la que se pude más electricidad, más potencia para una ciudad que está en continuo crecimiento y que se plantea nuevos núcleos de viviendas como Navalips o grandes infraestructuras que requieren una mayor potencia eléctrica como puede ser la integración puerto-ciudad o la puesta en funcionamiento del nuevo muelle de contenedores del puerto de Cádiz.

La obra de ampliación de la subestación eléctrica de Cortadura, que se hará de manera paralela a otra intervención que la APBC llevará a cabo en la de la Avenida de Las Cortes de Cádiz, requerirá 28 meses plazo para su ejecución y seis millones de euros de inversión.

Aparcamiento en Salesianas

A su vez, a preguntas de los medios, el alcalde abordó el tema de la instalación y construcción de un aparcamiento de pago en suelo perteneciente al colegio Salesianas de Cádiz para la temporada de verano.

A este respecto, Bruno García no vio mal este tipo de iniciativas siempre que sea de carácter temporal y no permanente. Aun así, dejó muy claro que, de momento, se ha recibido una solicitud de la propiedad de ese espacio y hemos requerido más información, de manera que comprobemos que se cumplen los requisitos de este tipo de instalaciones.

El alcalde quiso aclarar que el uso de ese espacio educativo como aparcamiento ocasional o eventual no es lo mismo que cambiar el objeto del suelo. Además, "no hay que olvidar que la ciudad tiene necesidad de aparcamiento. En ese sentido, que haya actuaciones eventuales de este tipo nos parece incluso oportuno en momentos eventuales. Se pueden hacer".

Huelga de autobuses

Respecto a la huelga de autobuses, el alcalde recordó que tuvo este jueves la oportunidad de estar con con los trabajadores, que le trasmitieron sus reclamaciones, sobre todo porque "reconocemos su legitimidad para la huelga y sus derechos".

Sobre las críticas vertidas desde el PSOE, Bruno García les recordó que esta huelga y sus críticas salpican también a la localidad hermana de San Fernando así como a sus compañeros de partido.

"Yo sí puedo decir que me he reunido con los trabajadores. La crítica es que no atendíamos a los trabajadores. Llegan tarde".

Respecto a la inquietud que podría provocar este conflicto y saber si los acuerdos a los que se lleguen que pudieran poner fin a la huelga se incorporarían en nuevo pliego de licitación del servicio de autobuses, Bruno García quiso tranquilizar a la población diciendo que no tiene por qué retrasar nada. "Es sólo cuestión de algo de tiempo porque faltan rematar unos asuntos y ninguno de ellos está relacionado con la huelga. Estamos en la recta final del pliego".

Trifulca en la playa de Santa María del Mar

Bruno García apeló al concepto "convivencia" para dar solución a conflictos como los ocurridos esta pasada semana en la playa de Santa María del Mar, a la vez que se afirmó que no ha pasado por su mente ampliar la zona de juegos de pelota.

Reconoció que hay mucha gente mayor que acude a esta bonita playa de la ciudad y que su disfrute no es compatible con los "balonazos. No lo es. Soy futbolero y me encanta jugar en la playa cuando se puede. Pero lo que hemos hecho es dejar claro que la playa es para los que la usan como playa. Hay otros espacios que están reservados para jugar al futbol. Lo que se vivió nos ha hecho reforzar la seguridad pero no sirve de nada si no hay convivencia".

Sobre lo ocurrido quiso dejar claro que le consta por el testimonio de sus policías locales que hubo tirones de pelo y "eso está lejos del concepto de convivencia. Hubo lesiones a los policías locales y los vídeos hablan por sí solos. El fútbol cabe donde cabe el fútbol y para eso hay más de 13.000 metros.