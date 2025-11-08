La Junta beca a 9.396 alumnos de la UCA

Un total de 9.396 alumnos de la UCA han sido becados por la Junta de Andalucía en reconocimiento a sus buenos resultados académicos del pasado curso. Curiosamente, es exactamente la misma cifra de beneficiarios que en el año anterior, aunque en esta ocasión la inversión realizada asciende a 3,92 millones de euros frente a los 3,40 millones del pasado curso.

Explica la Junta de Andalucía que este mecanismo de becas "incentiva el esfuerzo y los buenos resultados scadémicos, garantizando la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior". De este modo, la compensación del coste de la matrícula se lleva a cabo en todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda. "Gracias a ella, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% del precio, y realizar un máster prácticamente gratis", trasladan desde la Consejería de Universidad.

Sigue explicando la Junta que en el caso de los grados "la bonificación se aplica teniendo en cuenta los créditos aprobados en primera matrícula en el curso anterior al que se realiza la inscripción". De ahí que los estudiantes de primer curso no pueden acogerse a estas becas; "a partir de ahí se deduce el 99% del coste de cada crédito aprobado en primera matrícula en el segundo curso y sucesivos", precisan.

Y en los másteres, la ayuda económica se materializa "tomando en consideración los créditos superados en primera matrícula en los dos años académicos anteriores al que se realiza la inscripción".

Además, indica la Junta que aquellos estudiantes que pierdan la beca del Ministerio a lo largo de sus estudios podrán igualmente acogerse a esta ayuda autonómica, "evitando así su expulsión del sistema universitario por no poder sufragar el coste de la matrícula".

Otro de los beneficios que tiene este sistema de becas es que no sólo pueden acogerse los estudiantes de las universidades públicas andaluzas, sino que llega también a aquellos alumnos residentes en Andalucía "que, por razones personales o laborales, realizan su formación universitaria en centros andaluces de la UNED, así como los titulados en enseñanzas artísticas superiores".

Una novedad en las becas

La Consejería de Universidad ha incorporado este curso una novedad en materia de bonificación. Se trata de que aquellos universitarios que se encuentren "en una situación extraordinaria sobrevenida por accidente o enfermedad grave que les imposibilite cumplir con el requisito de continuidad en la matrícula" no pierdan la compensación económica. "El estudiante aquejado de esas circunstancias graves podrá, siempre que lo justifique debidamente, quedar exento de cumplir la obligación de estar matriculado en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para el caso de la bonificación de los estudios de grado o en los dos años académicos anteriores para el caso de los másteres", traslada la Consejería, sensibilizada con que ante situaciones de este tipo "el universitario afectado suele interrumpir temporalmente sus estudios no matriculándose en éstos", lo que impedía acogerse a la bonificación cuando decidía retomar los estudios.

"Esta novedad redunda en el objetivo del Gobierno andaluz de garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades y responde a la prioridad de que los jóvenes andaluces completen su etapa educativa universitaria y no abandonen su formación por motivos económicos", justifica la Junta.