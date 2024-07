La Junta asegura que se está reuniendo con todas las familias de la séptima fase del Cerro del Moro en Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, explicó ayer que está manteniendo contactos con la Junta de Andalucía para que se encuentre una solución válida para los vecinos del Cerro del Moro a quienes se les va a reformar sus viviendas, las de la séptima fase, en una operación con fondos europeos que, según explica, obliga a que las nuevas casas se otorguen en régimen de alquiler. El alcalde cree que los fundamental es que todo este asunto “acabe bien”.

“Estoy hablando con la Junta para que estén en contacto con los vecinos y les resuelvan las dudas técnicas. Lo tiene que hacer la Junta. Yo les estoy insistiendo para que se resuelva de la mejor manera posible. Es cierto que el tema tiene complejidad, y que esas viviendas se reforman y la normativa exige que sean de alquiler. Esto es así. Si uno va a pedir dinero a Europa para esto, tenían que ser en alquiler”, dijo el alcalde.

Para Bruno García, “el caso es compatibilizar la ruina del Cerro del Moro, la no inversión durante décadas, la nada, a hacerlo posible y que los vecinos no salgan perjudicados. En eso está la Junta, y creo que son ellos los que tienen que dar una fórmula y una solución”.

“Mi papel, de alguna manera, es apretar, insistir y explicarles que para nosotros es muy importante que se les reformen las viviendas y que los vecinos puedan vivir allí sin perder derechos”.

No consideró oportuno el alcalde valorar la posible fórmula por la que los vecinos puedan ser propietarios en algún momento de todo el proceso: “Lo que me preocupa es que esto al final acabe bien. Cometería un error si le dijera como puede ser el proceso. Eso lo tiene que decir la Junta de Andalucía; no puedo hacer de portavoz de la Junta porque me faltarían datos”.