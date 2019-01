El convenio Unespa para lesionados de accidente de tráfico, a debate

Esta tarde, a partir de las siete, en el edificio Nereida el bufete sanitario Masiá Abogados organiza una jornada donde se someterá a debate el último convenio Unespa, para lesionados de accidente de tráfico, que ha entrado en vigor en este enero.

Durante el encuentro diferentes expertos analizarán los pros y contras del nuevo documento al que se adhieren las aseguradoras y clínicas y hospitales privados que se quieran sumar para dar asistencia a los lesionados por accidente de tráfico, ya que Unespa es uno de los convenios dirigidos por el Consorcio de Compensación de Seguros que es el organismo encargado de que existan este tipo de convenios que regulan las medidas en los accidentes de tráfico entre los obligados al pago, que en principio sería la compañía de seguro del causante, y, en este caso, las clínicas privadas equipadas o no para la hospitalización.

Así, en esta jornada participa el abogado Alberto Masiá, ex miembro de la Comisión Nacional del Convenio, con una conferencia al respecto de las novedades que incluye este convenio que se aplicará entre 2019 y 2022, para después tener lugar una mesa redonda con el también abogado Arturo Cerezo, miembro de la subcomisión del Plan de Choque del Convenio de Asistencia Sanitaria, y Manuel María Rodríguez Silva, miembro de la subcomisión andaluza del Convenio de Asistencia Sanitaria.

Alberto Masiá: "El convenio Unespa es absolutamente perjudicial para las víctimas"

De esta forma, Masiá defiende que “por la presión de los lobbys de las compañías de seguro” el convenio Unespa es “absolutamente perjudicial para las víctimas". "Las víctimas están absolutamente ninguneadas porque en la negociación del convenio sólo están las clínicas o centros sanitarios firmantes y por otro lado las compañías de seguro y el consorcio, sin que en ningún momento haya una representación de las víctimas", incide el experto que asegura que "este convenio dice tantas barbaridades como que en caso de que se niegue una factura por el famoso criterio de intensidad, que es el famoso golpecito mínimo, y lo hacen en base de unos informes de biomecánica, el convenio prohíbe, aunque realmente lo prohíben las compañías aseguradoras, que esos informes se los den al lesionado, con lo cual cercenan su posibilidad de defensa".

Otro de los puntos del documento sobre los que llama la atención Masiá es que "a pesar de que un médico de un centro privado está llevando la asistencia del lesionado, si un médico de la compañía aseguradora considera que ya no hay que asistirle más dejan de pagar facturas, con lo cual, están dejando en manos de las compañías y no del médico asistencial, que es quien realmente conoce las lesiones, el momento en que dejan de atender al lesionado".

Sin embargo, "lo peor de todo", considera el abogado, es que en este convenio "se ha prohibido la posibilidad de hacer referencia a la existencia de secuelas, es más, de utilizar terminología que se aplique al baremo de tráfico para evitar que los abogados que sean más listos puedan utilizar ese informe asistencial como informe pericial, porque la ley establece la obligación que el lesionado que no esté de acuerdo y quiera reclamar tendrá que previamente gastarse un dinerito en el informe pericial si no no podrá reclamar el dinero y, encima, la ley también establece que no se puede acudir a la vía judicial mientras no se haya hecho la reclamación previa a la compañía de seguro".

Arturo Cerezo: "El convenio Unespa es necesario para los lesionados de accidentes de tráfico aunque tiene un funcionamiento complejo"

Por su parte, Arturo Cerezo opina que el convenio Unespa “es necesario para los lesionados de accidentes de tráfico" y ha sido sido "bien negociado y defendido por parte de las Asociaciones de Centros Médicos firmantes del mismo". Aun así reconoce que este convenio "tiene un funcionamiento complejo" que requiere "de una especialización por parte de las clínicas que están adheridas al mismo" para "poder tramitar los expedientes y así garantizar un tratamiento médico gratuito y con calidad asistencial a los lesionados en accidentes de tráfico", explica.

Por ello, Cerezo también adelanta que durante la jornada de esta tarde de 24 de enero se presentará el trabajo del Grupo Médico Gessalut que ofrece un servicio integral de unidades médicas para lesionados de accidentes de tráfico. "Es la primera empresa en España que ha empezado a formar al personal de las unidades médicas dedicadas a lesionados de accidentes de tráfico en los grupos hospitalarios", asegura Cerezo que explica que "hasta ahora lo que existía eran empresas intermediarias o subcontratadas que ponían su administrativo y su comercial para explotar la unidad médica del centro sanitario a cambio de un porcentaje mensual", mientras que lo que propone Gessalut es "un asesoramiento y formación en estos centros sanitarios bien para que ellos creen esta unidad médica para lesionados de tráfico y, si ya la tienen, hacer que ellos la exploten con su propio personal".

Hay que recordar que en 2017 Andalucía fue la región de España que lideró el gasto sanitario causado por los accidentes de tráfico.