Jornada en Cádiz: El móvil, ese "cacharro" peligroso para los niños con el que los padres "no saben qué hacer"

El teléfono móvil o el “cacharro”, según Jesús Maeztu, Defensor en funciones de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. Ese artefacto es la causa de muchos males de la infancia y la adolescencia, surtidor de peligros que desde hace ya mucho tiempo alertan de la necesidad de una estrategia común. Este ha sido uno de los temas principales tratados este miércoles en la jornada '#DerechosEnRed. Por un entorno digital seguro para la infancia', organizada en Cádiz -con el alcalde Bruno García como anfitrión- por la Defensoría de la Infancia y Save the Children y celebrada en el ECCO, moderada por la periodista de Canal Sur Soco López. Una infancia desprotegida en una selva virtual a la que no se han puesto vallas y en la que los filtros no han logrado espantar los fantasmas que acechan a niños y adolescentes.

El Gobierno estuvo representado por Rubén Pérez, secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia. “Es uno de los debates centrales de esta legislatura. En un entorno digital con muchísimas oportunidades, pero con muchísimos riesgos. Que nos ha obligado a realizar un anteproyecto de Ley en el que tenemos muchas esperanzas de ser uno de los países punteros en Europa en materia de regulación de los entornos digitales y los menores”, precisó. Anunció Pérez que “también está a punto de acabar el estudio realizado por 50 personas expertas que van a hacer un diagnóstico no solo de los riesgos, también de las buenas prácticas dentro del marco regulatorio”.

Según Rubén Pérez “los grandes consensos de esta legislatura van a ser en materia de infancia. Somos un país suficientemente maduro, garantista de derechos humanos. Y si no se dan esos consensos estaremos no fallando el Gobierno, sino fallando como sociedad, porque no seremos capaces de construir un país democrático que empiece por las personas más vulnerables, que son los niños y las niñas”.

Los participantes en la jornada celebrada en el ECCO. / D.C.

Para Andrés Conde, director de Save the children en España, “hay dos cuestiones de infancia que están en el corazón de la atención política y de la preocupación social: qué hacemos con los menores que están llegando solos a Canarias y cómo protegemos a nuestros niños y niñas en el entorno digital”. Expuso que en Save the Children “nos preocupan todos los riesgos que están asumiendo como el ciberacoso o los abusos a través de internet, pero nos preocupa cada vez más la falta de consciencia de niños y adolescentes de estos tipos de riesgos. Sabemos que uno de cada tres no ve nada arriesgado en compartir imágenes íntimas a través del medio digital. Y que el 40 por ciento no es capaz de identificar información falsa cuando la recibe o participa en la proliferación de discursos de odio sin tampoco ser conscientes de que eso es algo grave”.

Conde abogó por “trabajar para construir una educación digital segura y responsable. Las prohibiciones son necesarias en algunos casos y es necesario que las plataformas implementen medidas, pero sobre todo el camino educativo es el más importante, que es responsabilidad de las familias y de la escuela. Educar en cómo hacer un uso responsable de internet”. Y es que “a los 10 años le estamos dando un teléfono móvil al niño, le abrimos una puerta en su habitación que da a la calle, sin normas ni guías de cómo orientarse en ese mundo. Pedimos a la industria que introduzca restricciones, que la verificación de la edad sea real, que se segmenten determinados contenidos que no deben llegar a nuestros adolescentes, que se comprometan en la protección. No puede ser un entorno absolutamente salvaje en impunidad”.

Maeztu: "Nos estamos equivocando"

Jesús Maeztu afirmó rotundo que “nos estamos equivocando. Estamos tratando el suicidio, el ciberacoso, la falsa identidad, la pornografía, la salud mental… y todo ello es consecuencia de un cacharrito. Teníamos que empezar por ahí, porque ese es el que plantea dónde está el espacio seguro, dónde está la pornografía, dónde están los videos… ahí ha pasado algo que se nos ha escapado”. “Y se han convertido en niños de 16, 17 años educados en la pornografía, en la sexualidad sin afecto, destrozándose… los padres no saben cómo meter mano a este problema. Y los niños saben ya más que los padres”, añadió.

Maeztu señaló que “hay que regular esto desde la concienciación, desde la educación, desde la participación activa, qué es este cacharro, dónde están las aplicaciones”. Habló de cuatro actores para proteger a los niños: la industria del sector, los poderes públicos, la educación y las familias. “Y no saben qué hacer. Ya hay niños de ocho años buscando gratis pornografía. Esto va a una velocidad tan grande que no le metemos mano. Vamos a coger el toro por los cuernos porque los padres no saben qué hacer”.

Concluyó asegurando que “es necesario hacer una estrategia específica para los entornos digitales en Andalucía. Vamos a aportar todos y llegar a un consenso. Vamos a buscar entornos seguros. No tenemos miedo a hablar de todo”.

Datos preocupantes

"Los adolescentes y las adolescentes que pasan más de 4 horas al día conectados presentan tasas más altas de problemas emocionales. De hecho, según nuestro estudio, el 30,9% de ellos y de ellas dice sentir que las dificultades se acumulan tanto que no pueden superarlas, casi el doble en comparación con aquellos que pasan menos tiempo conectados”, señaló Andrés Conde.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre el Equipamiento y uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en los hogares durante 2023, el 92,7% de las edades comprendidas entre los 10 y 15 años hace uso de Internet. Además, los datos indican que el 86,9% utiliza el ordenador y el 74,1% dispone de teléfono móvil.