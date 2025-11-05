Javier Barón y Rosario Toledo, presentan 'Caprichos' este sábado 8 de noviembre en Cádiz

El próximo sábado 8 de noviembre, a las 20:00 horas, el Gran Teatro Falla acogerá 'Caprichos', la última creación del bailaor y coreógrafo Javier Barón, Premio Nacional de Danza, junto a la bailaora Rosario Toledo, una de las artistas gaditanas más reconocidas de su generación. La obra, que cuenta con dramaturgia y dirección escénica de Alfonso Zurro, propone un encuentro con el baile flamenco, tomando como punto de inspiración algunos de los famosos grabados de Goya, convirtiendo la fantasía y la emoción en motor de creación.

En 'Caprichos', Barón y Toledo exploran los juegos, contradicciones y deseos del ser humano desde la danza, a partir de la célebre serie de grabados del pintor aragonés. Con el acompañamiento musical del guitarrista José Torres, autor de la composición original, y la voz de Antonio Campos, el espectáculo transita entre lo etéreo y lo cotidiano, entre el sueño y la realidad, construyendo una historia en la que Toledo sorprenderá con algunos textos, y en la que por supuesto casi todo se dice bailando.

Lejos de una lectura literal de Goya, 'Caprichos' ofrece una visión contemporánea del flamenco que se nutre del humor, la ternura y la libertad creativa. “Miramos a Goya desde nuestro tiempo, desde el baile y desde lo humano —afirma Javier Barón—. Sus caprichos son los nuestros: el amor, la convivencia, la búsqueda de la felicidad”.

Tras su estreno en la XXIII Bienal de Flamenco de Sevilla, 'Caprichos' ha recorrido escenarios como el Teatro Calderón de Valladolid y el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra. Su llegada al Falla supone un reencuentro con el público de Cádiz y una cita especialmente simbólica para Rosario Toledo, que regresa a su ciudad con un proyecto que condensa la madurez, el ingenio y la complicidad escénica de ambos artistas.

El elenco se completa con Karo Sampela a la percusión y los vientos de Javier León (clarinete) y Jacobo Díaz Giráldez (oboe), bajo una cuidada iluminación diseñada por Florencio Ortiz. La producción corre a cargo de Serendipia global, con Pablo Leira en la dirección de producción.

Javier Barón, 50 años de carrera y un nuevo reconocimiento

El bailaor alcalareño celebra este año medio siglo de trayectoria sobre los escenarios, un camino que le ha llevado a convertirse en uno de los grandes nombres del baile flamenco contemporáneo. Recientemente ha sido distinguido con el Premio Antonio Mairena al Baile, otorgado por el Festival de Cante Jondo-Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena, en reconocimiento a una carrera marcada por la elegancia, la investigación escénica y el respeto a la tradición. A lo largo de estos cincuenta años, Barón ha compartido escenarios con figuras como Antonio Gades, Enrique Morente o Paco de Lucía, siempre fiel a un estilo que conjuga rigor técnico y hondura emocional.

Rosario Toledo, el pulso gaditano del baile contemporáneo

Licenciada en Danza Española por el Conservatorio Superior de Danza de Sevilla, Rosario Toledo ha desarrollado una de las trayectorias más sólidas y singulares del flamenco actual. Su lenguaje, profundamente enraizado en la esencia gaditana, combina creatividad, sentido teatral y una poderosa conexión con el público. A lo largo de su carrera ha obtenido reconocimientos como el Premio Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, el Giraldillo al Mejor Espectáculo de la Bienal de Sevilla o el Premio Lorca del teatro andaluz, entre otros. En 'Caprichos', su baile luminoso y expresivo encuentra en el de Barón un contrapunto perfecto, dando forma a una pieza que respira complicidad, humor y belleza.