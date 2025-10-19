Javier Aroca, en las jornadas sobre Dictadura y Democracia de la Universidad de Cádiz

El antropólogo, jurista y mediático analista político, Javier Aroca, estará este lunes 20 de octubre en la Universidad de Cádiz (UCA) para participar en las jornadas Súbditos de una dictadura, ciudadanos en una democracia. Historia y memoria', que institución educativa y Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática organizan en la Sala Argüelles del Edificio Constitución 1812. Estas charlas, que también se desarrollarán el día 21, contarán con la participación de reconocidos ponentes que ofrecerán su testimonio desde un punto de vista personal y profesional así como de historiadores, con el objetivo de dialogar sobre los temas propuestos, abriendo posteriormente la mesa a un coloquio con los asistentes.

Estas jornadas la convocan los organizadores porque consideran que "corren tiempos difíciles para la democracia, hace tiempo que no se cuestionaban, tanto como ahora, los derechos y libertades conquistadas en el transcurso de siglos, y en España, pese al tiempo transcurrido desde la recuperación de los derechos políticos con la aprobación de la Constitución de 1978, ha resurgido un discurso interesado que retoma la idea de que con Franco las cosas no estaban mal, que durante la dictadura los españoles vivían en un limbo social y sin problemas. Por eso consideramos que la iniciativa de organizar unas jornadas de reflexión, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador, debe servir para realizar un ejercicio comparativo sobre la situación política y social, sobre la situación de derechos y libertades en la que los españoles vivieron durante la dictadura franquista y la que viven en la democracia constitucional. Para ello planteamos unos diálogos sobre temas tan fundamentales, como cotidianos: los derechos políticos en la dictadura y en democracia, los derechos sociales y laborales, la posibilidad, o no, de elegir a sus dirigentes y sus representantes, el acceso igualitario a una educación pública, el acceso a una información veraz, no mediatizada por consignas, frente a la libertad de prensa..."

Programa completo de las jornadas

El programa se compone de los siguientes ponentes y horarios: el lunes 20 de 17:00 a 18:30 horas se desarrollará la charla 'Historia y memoria', con Lola Lozano Salado (profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz y coordinadora de las jornadas) y 'Derechos políticos: sin voto, pero con referéndums dictados V. elecciones libres', con Javier Aroca Alonso (analista político) y Alfonso Pinilla García (profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura).

También el lunes pero de 19:00 a 20:30 horas se desarrollará la conferencia 'Derechos sociales, derechos laborales. De obrero vertical a obrero organizado', con Francisco Acosta Orge (cofundador de Comisiones Obreras) y Diego Caro Cancela (catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz).

El martes 21 de 17:00 a 18:30 horas tendrá lugar la charla 'La universidad franquista y el movimiento estudiantil. La enseñanza media (el nuevo bachillerato y “las tres marías”)' con Juan Sisinio Pérez Garzón (catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha), Alberto Carrillo Linares (profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla) y Mª de las Virtudes Narváez Alba (profesora de EE.MM.).

Por último, el martes de 19:00 a 20:30 horas se ha organizado la ponencia 'Prensa y censura. De la prensa como “apóstol del pensamiento” del Estado, a la libertad de prensa', con José Aguilar Villagrán (periodista) y Alberto Ramos Santana (catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz).