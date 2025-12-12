IU señala que Bruno García "dos años y medio después, vuelve cinco años atrás" con el pliego de transporte urbano

Izquierda Unida considera que "Bruno García oculta que en el expediente que lleva a Pleno el Partido Popular no hay ni aumento de frecuencias, ni flota nueva… ninguna mejora del servicio, sino la misma Estructura de Costes que ya se aprobó en su momento pero que por ‘dejadez’ se ven obligados a aprobar de nuevo".

IU Cádiz ciudad se ha pronunciado ante el anuncio realizado por Bruno García en relación a las mejoras que pretender incorporar al transporte urbano de la ciudad, que califica de ‘cortina de humo’ para tapar su ‘dejadez’ puesto que lo que se eleva al próximo Pleno no es más que la aprobación inicial de la Estructura de Costes del Servicio, lo que evidencia los pasos atrás dados en la licitación del servicio.

La formación de izquierdas señala que, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ya aprobó primero con carácter inicial y después con carácter definitivo, la Estructura de Costes del Servicio, en un expediente que se inició de idéntica manera al que se pretende elevar por el Partido Popular en el próximo Pleno.

Por tanto, lo que viene a evidenciar que se eleve a Pleno, no es más que la "dejadez y desidia" de un Partido Popular al que los expedientes se le ‘caducan’ en la mesa, viéndose obligados a empezar de cero para retomar las tareas del pliego.

En ese sentido, recalcan desde la formación que las mejoras que ha anunciado el alcalde no aparecen en ningún momento en el expediente, en el que no se menciona ni mejora de frecuencias, ni renovación de la flota, ni de nuevas líneas o modos de pago, por lo que lo anunciado por el Alcalde no es más que una ‘cortina de humo’.

Finalizan desde IU Cádiz ciudad, insistiendo que dos años y medio después de llegar a la Alcaldía, Bruno García ha vuelto ‘cinco años atrás’ en la gestión del expediente, y usando como ‘cortina de humo’ supuestas novedades como la renovación de la flota, mejora de frecuencias o la incorporación de líneas circulares en extramuros que forman parte de los estudios de movilidad ya realizados en la etapa anterior.