IU le propone a Bruno García la hoja de ruta a seguir para “avanzar de verdad” en el freno a la turistificación

Cádiz/Desde IU Cádiz ciudad se plantea “avanzar” en la estrategia para favorecer el “derecho a vivir aquí”, y ante el anuncio del alcalde de “estudiar distintas propuestas”, se ha ofrecido al propio Bruno García para “ayudarle en ese estudio que dice que está llevando a cabo”, para que no se eternice, y tome de decisiones en la senda correcta ya que la ciudad no se puede permitir sus anuncios recurrentes y un “estudio” que se eterniza.

Con ese mismo ánimo, la formación de izquierdas le adelanta que esa idea que ha manejado de limita al 4% el total de las VUT en la ciudad debe realizarse de ser así, pero distribuyendo ese límite por cada barrio. Si se toma la referencia actual, esa limitación sólo “ilegalizaría” a un 0,29% de las VUT actuales, lo cual no llega ni al centenar de VUTs. Pero además, alegan desde IU Cádiz ciudad que esa medida “perpetuaría” la excesiva presión turística que sufren distintos barrios del casco histórico, por tanto, llegaría a ser contraproducente ya que impediría recuperar precisamente esos barrios.

De ahí, que le plantean a Bruno García que incorpore la limitación del 4% a cada barrio, y además, avance en la estrategia modificando las normas urbanísticas para prohibir los pisos turísticos en fincas de Grado 1 y revocar licencias que no cumplen actualmente con el PGOU. Esta última propuesta, sí que generaría un verdadero efecto en la presión turística actual de la ciudad y en la de muchos barrios en particular, ya que se podrían retirar todas las VUT que no cumplen con la actual normativa, porque se inscribieron en el Registro de Turismo de Andalucía antes de la modificación del PGOU. Inciden la formación que muchas de ellas se inscribieron precisamente en el “efecto llamada” que algunos sectores realizaron mientras el PP y el PSOE mantuvieron en bloqueo durante casi dos años la aprobación de la citada modificación urbanística.

Esta figura, la de la revocación de licencias de VUT, ya se está aplicando en municipios como Santiago de Compostela, que tras este someter las VUT a licencia municipal está revocando las que en su término municipal no cumplen con la regulación del PGOU.

Ahonda la formación que, así, el Ayuntamiento no solamente podría iniciar expedientes sancionadores en caso de incumplimiento, si no llegado el caso, podría incluso precintar estos establecimientos e impedir su uso turístico como ya está realizando la capital gallega.

Por tanto, aplicando esta propuesta, zonas de la ciudad como el Casco Histórico que están “sobresaturadas” podrían ver reducida drásticamente la presión turística y recuperar la vida de barrio que siempre se ha mantenido.

A estas medidas urbanísticas, añaden, se deben implementar otras fiscales como la subida de las tasas de agua y basura a las VUT, lo que generaría un doble efecto, por un lado “disuasorio”, y por otro recaudatorio para que contribuyan como deben hacer al mantenimiento de los servicios que se ven incrementados por la afluencia de turistas.

Culminan desde la formación señalando que, si Bruno García tiene la voluntad política para frenar este fenómeno, tiene sobre la mesa las medidas concretas para ser parte de la solución, y desde IU Cádiz ciudad se las ofrecemos para que actúe como “buen estudiante”, deje de esconderse detrás de los libros y empiece después de año y medio a tomar decisiones.