IU Cádiz recuerda a Subdelegación que no “olvide” retirar el busto de José León de Carranza del puente

IU Cádiz ciudad celebra que "por fin" se apliquen las normas memorialistas en uno de los símbolos de la ciudad "que por desgracia, a día de hoy, sigue rindiendo honores a uno de los personajes siniestros que en Cádiz y en Andalucía estuvieron vinculados con el Golpe de Estado de 1936 y la posterior represión franquista", en referencia al puente José León de Carranza y los primeros pasos del Gobierno central para cambiarle el nombre.

Para la formación de izquierdas, esta medida anunciada "llega tarde, pero llega, y su aplicación debe realizarse sin ambages ni vacilaciones", por lo que no comparte "que se vincule la retirada del nombre a unas 'futuribles' obras de mejora vinculando el cambio del citado nombre a que las obras y la nueva fisonomía del puente estén en marcha". Desde IU Cádiz ciudad precisan que la aplicación de las normas memorialistas "no puede ni debe vincularse a otros factores, como en este caso a una obra cuyo proyecto no ha finalizado tan siquiera los estudios preliminares, por lo que animan a la Subdelegación de Gobierno a que inicie y culmine este proceso sin dilaciones".

Además, recuerdan desde la propia organización que en el extremo del Puente situado en la ciudad de Cádiz, en la parcela donde se ubica la Demarcación General de Carreteras, sigue ubicado a día de hoy un busto de José León de Carranza que forma parte del Catálogo para la Retirada de la Simbología Franquista en la ciudad de Cádiz que se aprobó por parte del Ayuntamiento.

Por último, apuntan desde la formación que, en base al mismo catálogo, "se han retirado elementos que rendían homenaje a este personaje en distintos puntos de la ciudad, e incluso la propia Subdelegación en base al mismo documento retiró elementos que se ubicaban en la fachada del edificio de Hacienda", por lo que apuntan desde IU que sería “incoherente” iniciar un proceso para retirar el nombre al Puente, y seguir manteniendo ese busto en la entrada al mismo en la propia Demarcación de Carreteras.