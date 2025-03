IU Cádiz califica al PP como "negacionista de la movilidad sostenible" tras rechazar 1 millón de euros de fondos europeos

Un Ayuntamiento de Cádiz "negacionista de la movilidad sostenible y la accesibilidad universal". Así ve Izquierda Unida al gobierno del PP que está al frente de la ciudad, después de que hayan terminado rechazando una subvención europea de 1 millón de euros para realizar obras de mejora en las paradas de autobús de la Avenida principal.

La pérdida de la financiación del proyecto que dejó diseñado el anterior gobierno municipal (del que formaba parte activa IU, con Martín Vila además como concejal de Urbanismo y de Movilidad) tras los cambios introducidos por el PP ha hecho estallar a esta formación política de izquierda, que culpa al actual gobierno de Bruno García de lo que consideran "una auténtica condena a los vecinos y vecinas de la ciudad que siguen sufriendo barreras arquitectónicas alrededor de numerosas paradas o las que suponen, en sí mismo, muchas de estas paradas".

Recuerdan en IU que hay paradas "en las que actualmente no se cumple la normativa básica en materia de accesibilidad, otras en las que ni siquiera hay marquesina y el acerado apenas si llega a los dos metros, y otras en las que la maniobra de acceso del bus a la dársena es tan compleja que impide que personas con movilidad reducida o con carros de bebé puedan acceder con facilidad al propio bus". Y pese a esta radiografía que hacen, denuncian que el alcalde "anteponga bloquear y frenar un proyecto que proviene del anterior equipo de gobierno, a mejorar la movilidad y la accesibilidad de muchos vecinos y vecinas".

Posibles penalizaciones económicas

Apunta IU que la pérdida final de la subvención de 1 millón de euros puede venir también aparejada de posibles "penalizaciones" que los gestores de los fondos Next Generation impongan al Ayuntamiento "ya que la no ejecución de estos proyectos y tiempo y forma conlleva el pago de penalizaciones". Y preguntan si, llegado este caso, "será el propio Bruno García quien lo ponga de su bolsillo o serán los gaditanos y las gaditanas los que paguen esta sanción y sigan sufrieron paradas que no cumplen la accesibilidad, por un capricho del propio alcalde".

"En la Avenida Sanidad Pública mantuvo el criterio planteado por el anterior equipo de gobierno, siendo evidente la mejora de la accesibilidad en paradas y a personas con movilidad reducida así como en velocidad comercial del bus; pero sin embargo en la Avenida principal obvian este resultado y prefieren renunciar a la subvención, pagar una sanción y mantener barreras arquitectónicas en las paradas", concluyen desde IU, criticando así el "despiste bajo el que gobierna el propio Bruno García" por el hecho de "mantener ideas distintas en la gestión de dos proyectos financiados con fondos europeos".