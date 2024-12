Isabel Benavente, Hija Adoptiva de Cádiz: "Es un reconocimiento que no esperaba y que me hace muy feliz"

Isabel Benavente Fernández, nacida en Cartagena y criada en Sevilla, llegó a Cádiz en junio de 2003 al elegir el hospital Puerta del Mar como lugar en el que ejercer de residente tras aprobar el examen MIR. Algo más de 21 años después, esta murciana que se siente "muy andaluza" ha logrado ser distinguida como Hija Adoptiva de Cádiz, un título que recibirá el martes de 10 de diciembre y que, confiesa, la hace "muy feliz" aunque destaca que no se lo esperaba. Actualmente, es vicerrectora de Ciencias de la Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria de la UCA, profesora vinculada en la Facultad de Medicina de Cádiz y, sobre todo, pediatra en la Unidad de Neonatología del Hospital Puerta del Mar, el mismo destino que hace 21 años la trajo tan accidental como felizmente a Cádiz, la ciudad que ahora le reconoce oficialmente.

Apenas con cinco años, Isabel Benavente abandonó con su familia su Cartagena natal para, un par de años después, establecerse en Sevilla, ciudad en la que realizó sus estudios, incluyendo la carrera de Medicina, y desde la que se trasladó hasta Cádiz junto a quien hoy es su marido, que por entonces logró plaza en el hospital de Puerto Real. Y aquí, en Cádiz, echaron raíces: "Aquí han nacido mis tres hijos; en el hospital, por supuesto. Tras 17 años en Sevilla y 21 en Cádiz, me considero andaluza; me resulta muy extraño decir que soy cartagenera porque allí solo viví mis primeros cinco años".

Reconoce la doctora Benavente que la distinción municipal, el nombramiento de Hija Adoptiva, le pilló de sorpresa: "No me lo esperaba, no tenía ni idea de que esto podría ocurrir. De hecho, fue una sorpresa enorme cuando me llamó el alcalde. No daba crédito, y hasta le pregunté varias veces si estaba seguro del nombramiento o se habían equivocado. Fue muy sorprendente. Estoy muy feliz, aunque ha sido un reconocimiento que no me esperaba".

Sabe que su trayectoria profesional ha influido en esta elección: "Me dedico a la medicina, como tantos otros en el hospital Puerta del Mar. Es verdad que en una especialidad, la neonatología, que es muy demandante emocionalmente y en la que se hacen vínculos con muchas familias, porque pasamos momentos difíciles. Y, quizás, ser vicerrectora me ha dado un poco más de visibilidad".

En todo caso, Isabel Benavente no tiene más que palabras de agradecimiento que, además, le hacen recordar sus primeros años en la ciudad: "Para mí es una muestra de acogida de Cádiz espectacular, en ningún momento tuve la intención de irme, de volver a Sevilla. Tal y como entré en el hospital y me fui desarrollando profesionalmente, fue un sitio en el que decidí quedarme. A Cádiz me he dedicado en cuerpo y alma desde 2003. Esto me supone un agradecimiento y un impulso a seguir trabajando por y para Cádiz. Es donde encuentro mi vocación, en la neonatología, y el servicio que pueda hacer como médico, y ahora como vicerrectora, que también lo entiendo como un servicio hacia los demás. Lo único que pretendo es trabajar por y para la Universidad de Cádiz, para el hospital y para los pacientes con los que trato. La situación me da ánimos".

Benavente Fernández también recuerda que ejerce con orgullo su papel de gaditana cada vez que tiene que tratar, en algún encuentro internacional que se celebra en Cádiz, con investigadores europeos. "En todo lo que hemos hecho presumo de Cádiz de lo lindo. Es una ciudad que da gusto visitar, y los que vienen de fuera se quedan impresionados. Yo presumo de Cádiz a nivel internacional".