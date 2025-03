La irónica respuesta del PP a la vivienda turística ilegal del líder del PSOE en Cádiz: "Upsss"

“Upsss”. Con este grito de sorpresa respondía el Partido Popular en redes sociales a la información adelantada por este medio respecto a la vivienda turística que el concejal socialista José Ramón Ortega tiene en propiedad en Jerez de la Frontera y que comercializa fuera de la legalidad, al no estar dada de alta en el pertinente registro andaluz.

La retranca del mensaje del grupo municipal del PP iba seguida de una crítica por la diferencia entre “lo que el PSOE de Cádiz dice y lo que el PSOE de Cádiz hace”.

Y para justificar esta crítica, recuerda el grupo una publicación del propio Ortega en redes sociales con motivo de una movilización en defensa de la vivienda, en la que el concejal socialista exponía que la ciudad “se ha manifestado por el derecho a vivienda asequible, para que no se sigan teniendo que ir gaditan@s y por un turismo que no expulse a nuestra gente porque no se encuentra un hogar que poder pagar en nuestra ciudad”.

Con esta mención ha querido deslizar el PP la contradicción del concejal de manifestar junto a su partido una férrea oposición a las viviendas de uso turístico, que de manera insistente ha reclamado reducir y eliminar en la ciudad, mientras da ese uso turístico a una vivienda de su propiedad en Jerez; y, para colmo, sin cumplir con la legalidad de inscribir la vivienda en el correspondiente registro andaluz.

De hecho, los socialistas han presentado una moción para el pleno de mañana instando a suspender las licencias para viviendas turísticas en toda la ciudad; moción a la que se ha adelantado el PP iniciando el procedimiento para modificar el PGOU en este sentido.

Conviene señalar que el propio Ortega manifestó a este periódico que era desconocedor de la ilegalidad en la que concurría la vivienda de su propiedad situada en la calle Liebre de Jerez y que el uso turístico ya no estaba activo desde hace unos meses.