Investigado por exceso de velocidad en el puente de la Constitución de 1812 de Cádiz: circulaba a 173 km/h

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial, tras ser captado por un radar instalado en vehículo oficial, en un punto de verificación de velocidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de febrero de 2026, durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera CA-35, en el puente de la Constitución de 1812, en el término municipal de Puerto Real, cuando el conductor de un turismo fue captado circulando a 173 km/h en un tramo limitado a 80 km/h.

Multas y sanciones por exceso de velocidad

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.), de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, ha investigado al conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379 del código penal por conducción temeraria, castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.