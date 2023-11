“La calidad humana que tiene este Hospital es vital para la recuperación del paciente”

–¿Cómo es el trabajo de coordinador del servicio de urgencias de un Hospital?

–Además de hacer turnos y guardias, soy el responsable, junto con la supervisión de enfermería y auxiliares, de gestionar la estructura, organización y formación del equipo que compone dicho servicio en todos sus estamentos. Por tanto, uno de mis objetivos principales en este aspecto es que siempre intento conseguir que haya unidad tanto en la atención como en los protocolos de actuación y tratamiento al paciente, de forma que siempre prioricemos la salud y necesidades de este. El servicio realiza mejoras de forma continuada a distintos niveles, tanto estructurales como científicas gracias a la formación actualizada que llevan a cabo todos los componentes mediante cursos, máster, sesiones, etc.

Es un servicio de Urgencias del que me siento muy orgulloso, sobre todo por el buen ambiente que genera todo el equipo, lo cual es complicado en esta profesión. Pese al estrés que supone la responsabilidad de estar en dicho servicio, tenemos mucho apoyo para seguir velando de la forma más correcta por la salud de nuestros pacientes. En ese sentido, no solo somos nosotros la primera línea y quienes estamos a disposición de los usuarios de salud y sus necesidades, sino que contamos con especialistas 24 horas los 7 días de la semana.

Por ejemplo, tenemos pediatras 24 horas al día los 7 días de la semana, para consultas, y revisión de pacientes ingresados pero también solucionan cuando se les requiere la urgencia no demorable de nuestro servicio. Por otro lado, hacen turnos y guardias para velar por la seguridad, de forma que en una situación emergencia y/o crítica de un niño, siempre tendrá la atención de un buen especialista como son nuestros pediatras. Eso es algo que muy pocos Hospitales tienen, pero que Hospitales Pascual cuida hasta el último detalle en lo que respecta a su actividad asistencial.

–¿Y cómo es trabajar en la Sierra de Cádiz?

–Estoy muy orgulloso de trabajar en el Hospital Virgen de las Montañas y en Hospitales Pascual, ya que considero que gestiona los recursos de una manera muy eficiente.

Siempre intentamos solucionar el problema, tanto si es vital como si es menos prioritario, pero a la vez no abandonar a esos familiares cuando llegan preocupados, sobre todo cuando piensan que es algo grave o urgente. Nosotros consideramos que es importante comunicarles que todo va a ir bien y que vamos a estar ahí para ayudarlos en todo lo que necesiten.

Esa integridad es lo que a mí me preocupa con respecto a la gestión del servicio. Intentamos que todo nuestro personal en los hospitales tenga la idea notoria de que lo primordial es la salud, que esto es un hospital y que nuestra gestión es la salud. Para ello, en mi caso me esfuerzo no solo en organizar los protocolos de actuación, sino que animo a realizar actividades sociales dentro del grupo de urgencias para que los que componemos este servicio nos acerquemos no solo como compañeros sino como seres humanos con inquietudes, sueños, miedos, logros , haciendo más cercana esa relación y de esa forma crear un mejor ambiente laboral.

–¿Qué nos puedes contar a nivel de innovación y organización?

–Como en otras especialidades y servicios del Hospital, en Urgencias también prima la innovación y he intentado combinar siempre la juventud con profesionales con gran experiencia, que llevan años enfrentándose a múltiples situaciones. De esta manera, se puede proporcionar la salud que se merece siempre un ser humano y en ese sentido es espectacular ver cómo se complementan unos con los otros para la sanación del paciente.

A nivel personal, destaco que, además de intentar aprender siempre todo lo posible respecto a medicina e innovación, es muy importante cuando se atiende a un paciente preocuparse realmente por él y por su curación, y buscar la solución más eficiente posible.

A nivel de organización, quiero destacar que el paciente quizá solo vea al médico que le atiende, pero detrás hay un equipo magnífico, que no solo lo componen los médicos sino también los auxiliares, enfermeros, personal de limpieza, etc. El personal de Hospitales Pascual, cuando se le ha necesitado, no mira tiempo, lugar ni forma y hacen lo posible por ayudar a solucionar cualquier problema de salud al que nos hemos enfrentado. Eso es un valor incalculable que, como digo, a veces se puede apreciar y en otras ocasiones quizás sea más difícil, pero aun así todos remamos en la misma dirección porque creemos que es lo correcto.La calidad humana que tiene este Hospital realmente me enorgullece y ha sido, es y será vital para la recuperación del paciente. No solo para el paciente. Yo, hablando en primera persona, puedo decir que el cariño, esfuerzo y dedicación que le ponen todos mis compañeros, me lleva al máximo exponente en lo que respecta a felicidad laboral, porque no solo realizamos los enfoques adecuados para llegar a la salud de nuestro paciente sino que lo hacemos con la alegría, cariño y respeto que se merece tanto el grupo como los pacientes.

En este Hospital, además, a pesar de ser un Hospital pequeño, contamos con una unidad de cuidados especiales. Esta unidad atiende a pacientes críticos de la zona de la serranía.Si no estuviera esta unidad ni este hospital, todos los pacientes críticos de la sierra pondrían en peligro sus vidas trasladándose a otros hospitales mucho más lejanos que el nuestro.

Esta unidad se compone de profesionales de la salud. Es una unidad que estabiliza, incluso controla, cura, sigue e ingresa a pacientes vitales como nos han llegado múltiples veces, entre ellos las paradas cardio-respiratorias que no sólo las atienden los médicos de urgencias sino también estas unidades.

–Si hablamos de modernización, innovación y última tecnología, ¿qué nos podrías contar?

–El Hospital Virgen de las Montañas, y en general todos los de Hospitales Pascual, son hospitales que están renovándose a nivel tecnológico constantemente. En la actualidad, acabamos de adquirir un nuevo tac multicorte, equipos de ecografía y de resonancia magnética.A nivel de formación, también estamos actualizándonos constantemente. De hecho, ahora mismo me encuentro realizando un máster en ecografía clínica y el resto de mis compañeros tienen cursos también en estas y otras nuevas tecnologías. Estamos formándonos continuamente para mejorar la salud de nuestros pacientes.Digamos que hay un universo detrás de lo que ve el paciente. Estamos invirtiendo, actualizándonos y trabajando continuamente para él y su salud.La verdad es que me siento muy orgulloso de trabajar aquí por todo esto y por la humanidad del servicio, de mis compañeros y del trabajo en equipo. En este Hospital hay una humanidad indescriptible, y no solo entre los compañeros, sino con los pacientes. Y eso, es salud.