Inmaculada Cumbreras, antigua alumna de la UCA, distinguida en Australia con un premio internacional a su trayectoria investigadora

Una antigua alumna de la Universidad de Cádiz, Inmaculada Cumbreras, titulada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, ha sido galardonada con el Early Career Researcher Award 2025, un prestigioso reconocimiento internacional otorgado por la Society of Spanish Researchers in Australia Pacific (SRAP) y la Fundación Ramón Areces.

Este premio distingue anualmente a integrantes de la comunidad investigadora española en etapas iniciales de su carrera académica que desarrollan su labor fuera de España y que destacan por la excelencia, proyección internacional e impacto de su trayectoria científica y profesional. En la edición de 2025, el jurado ha valorado especialmente el perfil interdisciplinar, la dimensión internacional y la calidad del trabajo desarrollado por la antigua alumna de la UCA en el ámbito del Derecho.

Tras completar sus estudios universitarios en Cádiz, Inmaculada Cumbreras ha construido una sólida carrera internacional. Actualmente realiza su doctorado en la Sydney Law School de la Universidad de Sydney. Su trabajo investigador ha sido respaldado por diversas ayudas y becas altamente competitivas, entre las que se encuentran la WA Cooke, Jane Cooke & Alfred Godfrey Scholarship, la Research Training Program Scholarship del Gobierno de Australia y una ayuda del Francis Forbes Fund, destinadas a apoyar la investigación jurídica de excelencia.

De forma paralela a su actividad académica, desarrolla su labor profesional como abogada del Estado en la Oficina Internacional del Gobierno australiano, donde participa en asuntos relacionados con el derecho internacional público y el arbitraje, combinando así la investigación universitaria con la práctica jurídica en un contexto institucional de alto nivel.

La Universidad de Sydney ha hecho público recientemente este reconocimiento a través de sus canales oficiales, destacando la contribución de la investigadora española al ámbito jurídico y su proyección dentro de la comunidad académica internacional.

Desde la Universidad de Cádiz se celebra este nuevo éxito de una antigua alumna que representa los valores de formación, excelencia y proyección internacional de la institución, y que constituye un ejemplo del impacto que el alumnado egresado de la UCA alcanza en el ámbito académico y profesional a escala global.