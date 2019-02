Las informadoras de turismo de Cádiz siguen en vilo por la subrogación de la plantilla

Las trabajadoras del servicio de información turística perteneciente al Ayuntamiento siguen en vilo porque entienden que la subrogación de las siete empleadas no está asegurada en el nuevo pliego de condiciones que ha salido a licitación.

Cabe recordar que en el pasado Pleno municipal hubo una fuerte discusión entre la oposición y el equipo de gobierno con respecto a este asunto. Mientras que estos últimos afirmaban que estaba garantizada y que en el pliego estaba la relación de las siete trabajadoras con su número de Seguridad Social y con su antigüedad, la oposición lo negaba. En el documento que aparece en el portal de transparencia y que ha salido a concurso, no hay ninguna página donde aparezca ese cuadro. El gobierno municipal atribuyó a un error el que no estuviera contemplado en el pliego la relación de las trabajadoras.

Por ello, antes de que saliera a licitación, las empleadas enviaron un escrito a los distintos partidos de la oposición en el que le pedían que estuvieran pendientes al documento para corroborar si realmente se ha producido un error “o por el contrario es un despropósito más hacia la citada plantilla”.

Estas trabajadoras, además de agradecer a la oposición el apoyo prestado y sus intervenciones en el pleno, temen que “la subrogación de la plantilla no está garantizada en el pliego de condiciones, quedando en manos de las empresas licitantes el querer o no continuar con la misma”. En este sentido, hizo referencia a la respuesta que dio la secretaria en el pleno donde dijo que “el pliego no obliga a las empresas a subrogar la plantilla”.

Este colectivo está integrado por una coordinadora y seis informadoras diplomadas en Turismo con dominio en diferentes idiomas.