La "improvisación del PP" con la Zona de Bajas Emisiones de Cádiz generará "un nuevo caos para los gaditanos", según el PSOE

El secretario general del PSOE en Cádiz capital y concejal socialista, José Ramón Ortega, ha denunciado “la absoluta improvisación” del Partido Popular con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tras conocerse que el equipo de Gobierno pretende llevar la ordenanza al próximo Pleno y activarla sin el periodo de pruebas prometido.

Ortega ha indicado que el PP “llega tarde, como siempre” y ha lamentado que se vea ahora obligado a saltarse el periodo de pruebas por la premura temporal, una situación que, según José Ramón Ortega, “es responsabilidad exclusiva del gobierno de Bruno García, que no ha sido capaz de tener lista la ordenanza en los meses anteriores aún cuando el compromiso del propio equipo de gobierno era implementarla en este año 2025”.

Los socialistas han recordado que el pasado mes de febrero de 2025, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE que instaba al equipo de Gobierno a iniciar, “de manera inmediata”, campañas informativas para trasladar a la ciudadanía los requisitos de la ZBE. “En aquel Pleno, desde el equipo de Gobierno se nos aseguró que habría un periodo de pruebas y que no habría sanciones durante 2025. Hoy, la realidad es que han perdido ocho meses valiosos y pretenden activar las cámaras sin que los gaditanos hayan tenido tiempo de adaptarse”, ha criticado el secretario concejal.

“La gestión del PP es una continua improvisación, es un bandazo detrás de otro”, ha señalado el portavoz, que ha insistido en la necesidad de poner en marcha cuanto antes las campañas informativas solicitadas por el PSOE para evitar un nuevo caos en materia de movilidad para los gaditanos y las gaditanas, como ya ha ocurrido con el transporte urbano o con los cambios continuos en el aparcamiento regulado” ha concluido Ortega.