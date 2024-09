“Lo más importante es que el pasajero viva a bordo una experiencia inolvidable”

Pregunta.¿Cómo llega una gaditana a “colarse” entre la tripulación de una naviera como MSC Cruceros?

Respuesta.–Todo empezó con un curso que hice en la escuela de idiomas, dónde estaba estudiando alemán, allí conocí a la chica con la que empecé hacer intercambios de idiomas y ella me habló de su trabajo en los barcos de MSC Cruceros. Me interesó mucho el trabajo que desempeñaba y le pregunté cuáles eran los requisitos para poder trabajar con ellos, después les envié mi currículum y me aceptaron. Cogí un vuelo a Alemania para poder perfeccionar mi idioma y seguidamente embarcar en MSC Cruceros, después de una entrevista en los idiomas que hablaba, me aceptaron para el puesto que realizaría durante el resto de mis diecinueve años , del cual hoy me siento súper orgullosa, MSC Cruceros para mí es más que una compañía de cruceros es como una gran familia con la cual he pasado mucho más tiempo que con mi familia propia y la cual me ha enseñado todo lo que he llegado a ser hoy.

P.–¿Se lo planteó alguna vez como objetivo o fue resultado de las carambolas que da la vida?

R.–Nunca imaginé trabajar en este sector pero mi objetivo siempre fue estudiar para poder trabajar en el extranjero y así poder vivir y aprender nuevas experiencias.

Un buque de la flota de MSC Cruceros durante una de sus escalas en el puerto de Cádiz / Miguel Gómez

P.–¿Por cuántos y por qué barcos ha pasado ya en su carrera?

R.–Podéis imaginaros después de diecinueve años en la familia de MSC Cruceros, he estado en casi todos los barcos de la flota, exceptuando los últimos que han salido.

La opinión de los pasajeros resulta fundamental para ayudarnos a optimizar el servicio a bordo”

P.–¿Cuántos idiomas controla?

R.–Controlo 6 idiomas, aprovecho para dar las gracias también a las personas con las que he trabajado todos estos años que me han ayudado a perfeccionar estos idiomas practicándolos todos los días, sobre todo a los italianos gracias a los cuales hoy puedo hablar perfectamente italiano. También he aprendido muchísimas palabras en diferentes idiomas a lo largo de los años de los diferentes países que he visitado.

P.–¿Qué factores se imponen a la hora de elegir por parte de MSC Cruceros una excursión u otra?

R.–Pues los factores que se imponen son muchos pero la prioridad la tienen la calidad del servicio y producto ofrecido y sobre todo el confort y la seguridad que ofrezcan mejores resultados para nuestros pasajeros.

P.–¿Influyen las opiniones que dejan los cruceristas como legado una vez que llegan a sus puntos de destino?

R.–Por supuesto que sí, uno de los principales objetivos de nuestra compañía es saber la opinión de los pasajeros para ayudarnos a optimizar tanto el servicio como el producto ofrecido para obtener una mayor satisfacción.

Siempre es recomendable una excursión para poder descubrir a fondo las ciudades que se visitan”

P.–¿Es también la seguridad uno de los principales factores que hacen que se ofrezca una excursión u otra?

R.–Para que se ofrezca una excursión u otra no depende de un solo factor sino de muchos como por ejemplo del tiempo que el barco esté en puerto. Pero obviamente el factor más importante y primordial es la seguridad de pasajeros y tripulación.

P.–Hay destinos como Cádiz en los que no hace falta organizarse en excursión. ¿Son estos destinos realmente interesantes al no dejarle dinero al tour operador o a la naviera?

R.–Perdona por el inciso, pero no existe ciudad en el mundo sin historia y pasado para contar, así que en todas las ciudades del mundo, por muy pequeñas que sean, siempre hace falta una excursión para poder descubrir verdaderamente ese lugar de la mano de una guía local que nos explique no solo la historia sino también costumbres y anécdotas, cosas que solo un lugareño podría saber y además en caso de necesitar consejos quién mejor que una guía para informarte de todo. Aparte, MSC Cruceros no solo tiene excursiones en la ciudad de Cádiz también tiene otras opciones para la gente que ya conozca la ciudad, como la visita a Sevilla, a las Bodegas de Jerez y también la visita de algunos de los Pueblos Blancos o localidades de la Janda, como Vejer, que es realmente de donde yo soy. Después de esta explicación, lo más importante para la compañía no es solo el beneficio económico sino lograr que el pasajero viva a bordo una experiencia inolvidable.

P.–¿Qué nacionalidades son las que más se gastan en excursiones y cuáles se aventuran más a asumir el riesgo de bajarse del barco por su cuenta?

R.–La nacionalidad que más le interesa conocer cada lugar visitado y que por ello compran más excursiones normalmente son los franceses, americanos y españoles. Los que menos se interesan en conocer los lugares en profundidad con una excursión y, por lo tanto, van por su cuenta son los italianos, ingleses y alemanes.

P.–¿Y cuáles son más exigentes a la hora de elegir?

R.–A la hora de elegir una experiencia única en diferentes países todas las nacionalidades son exigentes, pero en concreto los franceses e ingleses suelen ser los que más exigen.

P.–¿Suele establecer lazos de unión para toda la vida con algunos turistas que viajan con usted?

R.–Al inicio de mi carrera si podía establecer más lazos con los pasajeros porque el número de personas era menor que ahora y con un solo puerto de embarque, así era más fácil conocer a la mayoría de pasajeros y hasta hacerse amigos de ellos. Todavía hoy, años después, hay pasajeros que me escriben. Hoy en día, es más difícil poder hablar con todos los pasajeros.