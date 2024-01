“Lo más importante a nivel preventivo para la vista es la revisión rutinaria y anual”

Eloy lleva trabajando 25 años en Hospitales Pascual. En la actualidad lidera el servicio de oftalmología del Hospital Pascual del Puerto de Santa María. En esta entrevista nos explica con detalle en qué consiste este servicio y ofrece algunas recomendaciones y consejos.

–¿Cómo funciona el servicio de oftalmología del Hospital Santa María del Puerto?

–El servicio de oftalmología del Hospital Pascual del Puerto de Santa María está formado por un equipo disciplinario que intentamos dar solución a la mayoría de los problemas más comunes dentro de la oftalmología general. Tratamos todos los problemas del paciente con la vista, tanto médicos como quirúrgicos, que se pueden dar con más frecuencia.

Dentro de las patologías médicas, nos centramos en las actuaciones de seguimiento y tratamiento y valoración de pacientes con diabetes, por ejemplo, y dentro de la patología quirúrgica, entre otras, estamos especializados en la cirugía de la catarata.

–¿Cuándo tenemos que visitar a un oftalmólogo?

–La visita a los oftalmólogos, tanto a los oftalmólogos como a cualquier médico, debe ser de forma más o menos rutinaria. Lo recomendable sería hacernos una revisión anual. En las revisiones analizamos cualquier patología que pueda tener el paciente, tanto en la visión como en alteraciones de la vista como son ver manchas o ver luces.

–¿Cuándo deben de visitarlo los niños?

–Debemos hacer una revisión oftalmológica antes de los seis años porque estamos todavía a tiempo de poder corregir las ambliopías, los ojos vagos y los déficit de visión. Después, cuando ya somos adultos, deberíamos de hacerlo al menos una vez al año porque hay una patología que es el glaucoma que es totalmente asintomático, no nos va a dar ningún síntoma, absolutamente ninguno y lo vamos a detectar únicamente tomando la presión ocular en una consulta rutinaria y a partir de ahí decidiremos si ponernos el tratamiento o qué seguimiento hacer.

Por ello, es importante la visita al oftalmólogo de forma anual, ya que, además de ver las alteraciones visuales que podamos tener o inicios de catarata sobre todo por tomar la presión intraocular y detectar un inicio de glaucoma.

–Y a nivel preventivo, ¿Qué nos recomienda para cuidar mejor la vista?

–Desgraciadamente a nivel preventivo para la visión, teniendo una alimentación saludable y un aporte vitamínico que sea normal, que no tengamos ningún tipo de carencia en nutrientes, va a ser suficiente. Desgraciadamente no tenemos nada para prevenir la aparición de una miopía, la progresión de una miopía o de cualquier otra patología que no sea más allá de las exploraciones anuales, de las revisiones anuales o una alimentación equilibrada y ya está, no vamos a tener otra opción. Lo más importante a nivel preventivo es la revisión rutinaria y anual.

–Doctor, ¿Qué nos dice de trabajar con la vista, con los ojos, algo tan importante en la vida de la persona?

–En los pacientes lo que más les preocupa es la visión. La vista es el sentido con el cual nos vamos a relacionar con el medioambiente y por ello, es el que más le preocupa. Para nosotros también es muy importante y por ello, siempre intentamos dar la solución perfecta al paciente, darle una mejoría y que siempre sea el tratamiento que hagamos lo mejor para él. Trabajar con la oftalmología, como con cualquier área de la medicina, es algo que debe llenar al paciente y al médico, a lo largo de su carrera.

La oftalmología es una especialidad muy importante. A pesar de que el ojo es muy pequeño tiene muchísima patología: tiene patología tumoral, infecciosa, inflamatoria, quirúrgica, no quirúrgica, de la vía lagrimal, de los párpados, de los músculos… Es una especialidad muy compleja e interesante, además de vital importancia para el médico y el paciente.

–¿Y qué nos diría de la importancia de la tecnología en la oftalmología?

–Bueno, la tecnología en la oftalmología es todo. Además, es algo que avanza año a año, semana a semana, mes a mes. La lámpara hendidura es el instrumento básico de cualquier oftalmólogo que tiene que utilizar. Quizá nos enfrentamos desde lo más básico a lo más moderno que tenemos hoy en día que es la OCT, que es un tomógrafo de coherencia óptica que llamamos, que lo que se hace es una un escáner, como una especie de tac, de escáner de la retina, donde nos permite ver cuál es la patología con completa nitidez.

La última tecnología en oftalmología que tenemos en Hospitales Pascual nos ha solucionado muchísimo el día a día, llegando a donde otros no pueden llegar, lo cual es magnífico. Es inmensa la cantidad de aparatos que podemos utilizar los oftalmólogos y estar a la última en tecnología es muy importante para dar el mejor servicio.

–Por último, ¿Qué podrías decirnos es lo más bonito de su trabajo?

–¡Uy, lo más bonito de mi trabajo! Es difícil. Son muchas cosas... Quizá lo más bonito de tu trabajo es ver que el paciente nota más rápidamente cuál es el beneficio que ha conseguido con los tratamientos o cirugías aplicadas, por ejemplo. A mi personalmente me llena de satisfacción cuando un paciente al otro día de operarse te dice que bien estoy, que bien veo, que alegría me ha dado, lo agradezco mucho. Es algo que quizá en otra especialidad de la medicina no se puede dar así de rápido porque su recuperación necesita más tiempo.

Eso quizás sea una de las cosas más bonitas que tenga la especialidad. El agradecimiento de los pacientes al día siguiente de su intervención. Es muy bonito y te llena de satisfacción.