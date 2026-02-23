1/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
2/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
3/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
4/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
5/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
6/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
7/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
8/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
9/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
10/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
11/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
12/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
13/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
14/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
15/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
16/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
17/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
18/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
19/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
20/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
21/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
22/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
23/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
24/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
25/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
26/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
27/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
28/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
29/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
30/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
31/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
32/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente
33/33
Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral
/
Lourdes de Vicente