Las imágenes del futuro diseño del muelle-ciudad de Cádiz

La integración del muelle ciudad será una realidad en septiembre de 2026

La integración del muelle-ciudad dará lugar a un nuevo espacio para uso ciudadano entre la Plaza de Sevilla y las Tortugas con varias zonas verdes, una zona de juegos infantiles, un espacio cultural o equipamientos para hostelería, entre otros atractivos que pretenden convertir el suelo hasta ahora reservado a actividad portuaria en una gran superficie para el esparcimiento y el ocio ciudadano.

Todo esto será compatible con el carril bici ya habilitado y con la plataforma del tranvía, que discurrirá en paralelo al carril bici.

