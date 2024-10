I Media Maratón Ciudad de Cádiz: estas serán las calles afectadas por los cortes de tráfico

Las delegaciones de Tráfico y Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz han anunciado que, con motivo de la celebración de la 'I Media Maratón Ciudad de Cádiz' el próximo domingo día 6 de octubre, habrá varios cortes de tráfico en horario comprendido entre las 8:30 horas y las 12:00 horas.

La carrera discurrirá por un circuito de 21.097 metros con salida en La Caleta, recorriendo varias calles de la ciudad y teniendo su final en la Catedral de Cádiz.

Las vías por las que discurrirá la prueba y que quedarán afectadas por cortes de tráfico son:

La Caleta – Avenida Campo del Sur- C/ Concepción Arenal – Glorieta Cornelio Balbo – Avda. Alcalde Manuel de la Pinta – Avenida Amílcar Barca y Paseo Marítimo hasta la altura de la calle Adela del Moral y vuelta por Avenida Amílcar Barca – Avenida Alcalde Manuel de la Pinta – Glorieta Cornelio Balbo- C/ Concepción Arenal- Avenida Campo del Sur – Avenida Duque de Nájera- Avenida Dr. Gómez Ulla – Paseo Carlos III – Alameda Hermanas Carvia Bernal – Plaza Argüelles – Plaza de España- Avenida Cuatro de diciembre de 1977- Plaza de San Juan de Dios- C/ Pelota – Plaza de la Catedral. (Los corredores realizarán dos vueltas por dicho recorrido hasta completar la distancia indicada).

El servicio de autobús urbano también sufrirá modificaciones por dicho motivo. Así, la Línea 7 comenzará su servicio a las 12:00 horas y la Línea 2, durante este horario, será desviada por la Cuesta de las Calesas y Avenida del Puerto teniendo su final en la Plaza de España. A las 12:00 horas ambas líneas recuperarán su servicio y recorrido normal.

Los cortes de tráfico serán realizados por la Policía Local, quién decidirá las medidas necesarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la prueba. Para cualquier consulta se podrán poner en contacto con la centralita (092), desde donde se ofrecerá la información concreta.