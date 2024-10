"Humillación" y "falta de respeto": PSOE y Adelante Andalucía claman contra los presupuestos de la Junta para Cádiz capital

Los anunciados presupuestos de la Junta de Andalucía para Cádiz en 2025 han provocado duras críticas por parte del PSOE y Adelante Izquierda Gaditana (AIG). Los primeros hablan de "humillación" para la ciudad y loss segundo los califican de "falta de respeto".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento gaditano, Óscar Torres, se ha referido a la falta total de inversión para la construcción del nuevo hospital regional “que ni se nombra en los presupuestos para 2025”. “Queda demostrado que la Junta de Andalucía no va a construir el nuevo hospital y el nulo peso que Bruno García tiene en el seno de su partido como presidente provincial”, ha afirmado Torres, en contraposición a otras ciudades andaluzas en las que la Junta sí invierte en instalaciones hospitalarias.

Respecto a la Ciudad de la Justicia, Óscar Torres ha sido claro “al paso que hacen las inversiones, la Ciudad de la Justicia tardaría 261 años en finalizarse”. La cifra presupuesta para este proyecto es de tan solo 764.000 euros, “una cantidad ridícula, otra miseria a la que nos tiene acostumbrada la Junta”, ha incidido el portavoz, que ha lamentado que Moreno Bonilla parezca estar esperando una colaboración público-privada para hacer realidad las dependencias judiciales de Cádiz.

En cuanto a Valcárcel, Torres ha asegurado que los tres millones de euros que se incluyen en el presupuesto “volverán a ser papel mojado”, una afirmación que el portavoz ha sustentado en la experiencia de presupuestos anteriores, puesto que la Junta de Andalucía ya anunció dos millones de euros en las cuentas de 2023 y otros cuatro para 2024, que nunca fueron ejecutados. “Volviendo a hacer las cuentas, la rehabilitación de Valcárcel tardaría 15 años en realizarse, suena a broma de mal gusto por parte del PP, que vuelve a reírse de los gaditanos”.

Para finalizar, Óscar Torres ha advertido que los presupuestos presentados para el año 2025 podrían ser los últimos de la presente legislatura, “habrá pasado el gobierno de Moreno Bonilla con Bruno García, a la vez, como alcalde de Cádiz y no habrá sido capaz de iniciar ninguno de los grandes proyectos que la Junta de Andalucía tiene en nuestra ciudad”.

Por su parte, Adelante Andalucía Cádiz lamenta que el PP “sigua alargando la deuda histórica de la Junta de Andalucía con Cádiz mientras sigue desmantelando lo público” al valorar los “vergonzosos” presupuestos de la administración andaluza para 2025 destinados a la capital gaditana. La portavoz local de la formación andalucista de izquierda, Ana Fernández, ha tachado como “una falta de respeto a los gaditanos y gaditanas” la falta de concreción de los proyectos que se le deben a la ciudad como el hospital, Valcárcel o la Ciudad de la Justicia y que, por tanto, “no van destinados a la necesidades reales que los gaditanos y las gaditanas, que son muchas”.

Como ejemplo, “no se entiende que se destinen 16 millones para un edificio administrativo en Tolosa Latour del que no existe absolutamente nada, ni un papel, cuando llevan más de cinco años alargando la Ciudad de la Justicia de la que no hay ni una piedra puesta. O que a Valcárcel se destinen solo tres millones que no dan para absolutamente nada”, critica la portavoz. En este sentido, lamenta que “de nuevo nos enfrentemos a un presupuesto vacío para la ciudad que solo vende humo”. A lo que añade que “una vez más se demuestra el maltrato sistemático de la administración andaluza a esta ciudad mientras el alcalde, Bruno García, continúa callado siendo cómplice del agravio al que continuamente se somete a la ciudad”.

Mientras eso ocurre, Fernández asegura que “el PP miente mientras sigue desmantelando los servicios públicos”. “De nada vale destinar el 33% del presupuesto a sanidad si no lleva aparejado el apellido 'pública', así que nos tememos que esto vaya a ser una nueva estrategia para que los populares sigan alimentando a sus amigos de la privada y la concertada”.

En definitiva, concluye la portavoz, “al final vamos a seguir con las mismas necesidades de mejora de los servicios públicos y acumulando proyectos y promesas que seguirán alargándose en el tiempo, a los que se suman nuevos problemas como los de los vecinos y vecinas del Cerro del Moro que, recordamos, van a perder sus propiedades por culpa de unos presupuestos irreales que no se ajustan a las necesidades reales de la ciudad y a los que vamos a presentar alegaciones”.