Huelga en el SAS en Cádiz: un aplauso distinto de los sanitarios cuatro años después

Hace cuatro años fue la ciudadanía quien aplaudió públicamente a los trabajadores sanitarios por el enorme esfuerzo que estaban realizando ante el peor momento de la pandemia por el covid. Aquellos aplausos de 2020 que trataban de dar ánimos a los profesionales de la salud, en reconocimiento de su labor, se han vuelto a escuchar hoy en la calle pero con distinto signo. Con un aplauso ha concluido la concentración de sanitarios celebrada en el hospital Puerta del Mar de Cádiz como colofón al paro de tres horas convocado en Andalucía, por las centrales sindicales, en protesta por la gestión política del Servicio Andaluz de Salud. Un aplauso, en esta ocasión, de los propios sanitarios que esta vez se tienen que dar ánimos a sí mismos ante un panorama laboral, el de la sanidad pública de la comunidad autónoma, al que no le ven buen pronóstico de cara al futuro.

El paro ha provocado que el hospital gaditano haya funcionado de 8 a 11 de la mañana casi como en un día festivo. El número de pacientes que trataban de acceder al centro en la hora de la concentración en la calle era el habitual de todos los días. La percepción general de los usuarios era que la huelga no estaba retrasando en exceso las consultas. "No más que otros días", explicaba una usuaria que abandonaba el hospital por la puerta de las consultas externas. "Ha habido algo de retraso, pero se han enrollado", explicaba un paciente comprensivo con las demandas de los profesionales. "Unos quince minutos de retraso, no más que otros días", señalaba una mujer que acompañaba a su madre a una consulta.

Y es que los sanitarios del hospital han secundado la huelga y, sobre todo, la concentración de una hora en los accesos al centro turnándose entre ellos para bajar a la calle y no dejar sin personal los servicios en las distintas plantas de hospitalización. Fuentes sindicales aseguran que el hospital, salvedad hecha de servicios como urgencias, oncología y diálisis, ha funcionado "como un día festivo".

Durante la concentración, los trabajadores sanitarios han cortado totalmente el tráfico de la avenida Ana de Viya. Agentes de la Policía Local han regulado el tráfico cortando la avenida principal desde la esquina de la plaza Asdrúbal, donde los vehículos eran desviados hacia la avenida de la Sanidad Pública, hasta la confluencia con Brasil y Marconi. Algunos autobuses de la línea 1 fueron desviados hacia el Paseo Marítimo para que salvaran así el corte provocado por los manifestantes.

Entre los trabajadores, indignación. Y mucha. Enfado ante una gestión sanitaria que consideran lesiva para el sistema público y que, a la postre, viene a perjudicar al usuario de los servicios. Este enfado es sumo entre el personal de enfermería, tanto en auxiliares como en técnicos, ante la modificación del corte en las bolsas de trabajo, una situación que impide acceder al mercado laboral público a los estudiantes recién graduados como a los profesionales con años de servicio y formación a los que ahora se les exige una puntuación en muchos casos "inalcanzable". "Es un dinero gastado y un tiempo empleado que ahora no sirven para nada", señalaba un enfermero perjudicado por la nueva normativa.

En los centros de salud de la capital, el paro de tres horas ha sido seguido de manera mayoritaria. Así ha sucedido, por ejemplo, en el de Puntales-Loreto, donde se han llegado a suspender extracciones para análisis, pruebas de coagulación de sangre y consultas de medicina de familia y enfermería. A la concentración que los trabajadores han realizado sobre las ocho y media en las puertas del centro se han sumado, incluso, algunos usuarios y pacientes. Los profesionales han marchado después al Puerta del Mar para unirse a la movilización general del sector.