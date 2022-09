Los hoteleros de Cádiz rechazan de plano la implantación de la tasa turística

Cádiz recibió en 2021 en torno a cuatro millones de turistas. Unos pernoctaron y otros tan sólo pasaron por aquí. El caso es que el turismo representa una de las principales fuentes de ingreso tanto de la capital como de buena parte de la provincia.

Lola Flores, la Faraona, pidió en su día una peseta a cada español para pagar su deuda con Hacienda. Pues si cada uno de esos turistas que hacen noche en la capital aportara un euro o dos euros como tasa turística, el Ayuntamiento llenaría una hucha con la que cubrir los servicios que se ve forzado a fortalecer cuando la población se duplica o incluso triplica con la llegada del verano.

Así lo explican los gobiernos municipales de distintas capitales andaluzas como Málaga, Granada o Sevilla, que intentan convencer a la Junta de que ya es hora de implantar esta tasa.

Pero los hoteleros de Cádiz no están por la labor. Un ejemplo: el gerente del hotel Senator Cádiz Spa, Álvaro Gutiérrez, afirma que no ve lógico esta tasa que tan sólo se quiere implantar en los establecimientos turísticos “legales”, de manera que “quien actúa de forma no reglada, vuelve a beneficiarse”, Gutiérrez suma a su reflexión una pregunta: “¿Por qué solo los alojamientos? ¿Es la única actividad económica donde el visitante deja su dinero a cambio de servicios?”.

Además, el director del Senator no se muestra del todo confiado en que el Ayuntamiento, “sea cual sea su color político” invierta esa tasa al 100% al cuidado, limpieza, atracciones y en definitiva, a fomentar lo que Cádiz tiene para ofrecer a sus visitantes.

Pepa Díaz desde su Hotel Las Cortes de Cádiz se muestra indignada con esta nueva tasa. Es más, concreta su malestar aclarando que no quiere “que sigan utilizándonos a los hosteleros como meros recaudadores de impuestos y tasas que finalmente terminan por encarecer nuestros precios”.

Además, la conocida empresaria gaditana, en nombre de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC), muestra su desconfianza con que el Ayuntamiento invierta lo recaudado en mejorar los servicios de la ciudad. “Nos parece ya un abuso después de lo que estamos pasando y con la cantidad de impuestos que estamos pagando”, según Pepa Díaz que aclara que “nunca nos negaremos a algo que pueda mejorar el destino, siempre que lo que se haga se consulte antes con los agente del sector turísticos, que para eso estamos asociados. Queremos que cuenten con nosotros”.

Por su parte, el director del Hotel Regio, Jorge Manuel Gil, es igual de tajante:“Está claro que todo lo que sea encarecer la estancia no beneficia ni favorece al sector, además creo que los hoteles de la ciudad ya pagamos de cierta forma ese impuesto, en la repercusión que tiene el IAE en nuestras empresas. Entiendo que no por pagar más, el cliente que nos vista será de más calidad y, sin embargo, sí puede afectar al número de visitantes”.

Noelia Martínez, directora del Hotel Spa Cádiz Plaza quiere que las autoridades, antes de implantar esa tasa, hagan gala de su transparencia y aclaren “qué se va a hacer con ese dinero cuando se recaude”. “Al final cabe la posibilidad de que esa tasa la terminemos absorbiendo los hoteleros con tal de no gravarla en nuestros precios y así evitar que nuestros clientes acaben pagando el pato”.