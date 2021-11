Los hosteleros de Cádiz ven con buenos ojos que se exija el pasaporte Covid

La Comunidad foral de Navarra está estudiando la posibilidad de solicitar el certificado Covid ante el aumento de casos y una situación que ya se considera como no favorable. La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Marian Nuin, sin ir más lejos, manifestó que se está estudiando establecer esta obligación.

Además de estudiar la posibilidad de implantar el pasaporte Covid y de ver qué herramientas tenemos a nuestro alcance para contener la situación, no sobran llamamientos a las medidas individuales de prevención, así como a la vacunación a las personas que todavía no lo han hecho.

En otros países como en Francia, donde se han vivido las protestas más fuertes contra las restricciones llegadas desde su Gobierno, se ha decidido expandir el uso del certificado a la restauración para aumentar la vacunación, especialmente entre los jóvenes, algo que parece tener buen efecto, pues, según fuentes gubernamentales del país galo se ha incrementado el número de vacunados desde que se está obligando a la gente a llevar encima el pasaporte Covid.

Y volviendo a Cádiz, Isidoro Cárdeno, hijo del propietario de Cumbres Mayores, contaba su experiencia personal vivida recientemente en Francia. "Allí, para sentarse en cualquier establecimiento o entrar en algún evento o en alguna feria internacional, lo primero que te piden es el pasaporte Covid o bien el certificado de tener una pcr reciente".

De ahí que Cárdeno no lo dude ni un sólo instante: "Abogo por que se establezca en España y, lo antes posible en Andalucía la obligación de presentar el pasaporte Covid a la entrada de bares y restaurantes".

Este hostelero afirma que a la vista de las cifras que indican que un 80% de las personas que permanecen ingresadas en los hospitales no está vacunada, "consideraría acertada la medida". Y Cárdeno insiste en que, por su experiencia vivida en septiembre en Francia, antes de abrir una comanda en cualquier restaurante le pedían el código QR con el pasaporte Covid, "algo que resultaba realmente sencillo. En menos de 20 segundos verificaban una mesa con cuatro comensales". Insiste este hostelero en lo sencillo que resulta tanto para el cliente como para el camarero.

Es cierto que la legislación actual no autoriza a un hostelero a pedirle el DNI a los clientes como medida de protección de datos, pero explica que la aplicación que utilizan al menos en Francia tiene la capacidad para verificar en una base de datos si ese mismo código QR lo está utilizando otra persona en cualquier punto del mundo.

"Allí es algo más que normal que te lo pidan en mercados, teatros, cines, terrazas, y, al fin y al cabo, supone un plus de seguridad para los usuarios y podría favorecer una disminución de los contagios". En cuanto a los niños, "poco se puede hacer aún, aunque parece que las posibilidades de contagio son pocas".

Isidoro Cárdeno, hijo, cuenta que en el extranjero, hasta para tomar un café te piden el pasaporte Covid. "Para los usuarios no supone tampoco ningún engorro porque ya están acostumbrados y lo llevan preparado, e incluso muchos lo llevan ya plastificado. Y para nosotros no supondría coste añadido alguno. Eso sí, sería necesaria una buena campaña informativa por parte de las autoridades sanitarias para que la gente pierda el miedo a este tipo de medidas que, creo, benefician a todos"

Otro gran hostelero de la capital, Raúl Cueto, indica que "no sabe si éste será el momento adecuado o no, pero lo que sí sé es que es ya una herramienta que se usa en muchas partes de Europa y allí no creo que sean más listos ni más torpes que nosotros". Cueto indica que el pasaporte Covid es la herramienta idónea para que "podamos seguir trabajando con normalidad". Además, "creo que saber que todas las personas que se encuentran en el restaurante están vacunadas aporta seguridad y comodidad para todos. Te cruzas con mucha gente y cualquier medida de prevención es buena".

Eso sí, Cueto tiene algo muy, muy claro: "Cualquier cosa menos volver a reducir aforos y horarios". Este popular hostelero de la capital considera que la idea de implantar el pasaporte es "la medida más efectiva".

En el caso de que llegara a implantar, Cueto incide en que podría ser posible, incluso, que los clientes se pudieran olvidar de medir las distancias, "algo que ellos mismo piden muchas veces por pura seguridad". El hostelero recuerda que se acercan las comidas navideñas y que, al ser invierno, se celebrarán en el interior de los locales, "por lo que no sobran las precauciones". "Hace meses, esto del pasaporte Covid podría resultar absurdo porque aún había muy poca gente vacunada. Ahora son muchos los que han pasado por vacunación y es justo que ellos no paguen las consecuencias de los han optado libremente porno vacunarse".

Por su parte, la dueña del hotel Las Cortes de Cádiz, Pepa Díaz, también lo tiene claro: "Si esto nos da seguridad para poder continuar y mantener las cifras de contagio que ahora tenemos, bienvenido sea". Y Díaz no sólo se refiere a los turistas que llegan a nuestra ciudad sino que "también pienso en los que vienen a teletrabajar o los que llegan a un congreso o a ver a un familiar al hospital. "Hay que ser positivos y no hay que obsesionarse. Lo mismo que hemos ido a ponernos las dos vacunas e incluso ya estamos preparándonos para una tercera, no creo que llevar encima o en el móvil un certificado sea nada demasiado gravoso para nadie. Todos tenemos que poner ese pequeño granito de arena para acabar con la pandemia".

La empresaria hotelera de Cádiz añade una sentencia: "Después nos vamos a Kenia y nos ponemos diez o doce vacunas porque así lo dicen en Internet y nadie se queja".