El hospital de San Rafael de Cádiz recibe un certificado de calidad ‘Óptima’

Hospitales Pascual celebraba este viernes, en el hotel Fair Play de Benalup, un acto institucional en el que la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) hizo entrega de sus certificaciones de calidad a cinco de los centros sanitarios del grupo. El evento puso en valor “una apuesta sostenida por la excelencia y la mejora continua desde hace más de 15 años”. Y este año corona esta efemérides con un importante hito que coloca a los hospitales propiedad del gaditano José Manuel Pascual en la elite de la sanidad andaluza.

De los cinco hospitales que han sido certificados, cuatro (San Rafael, Santa María del Puerto, el Virgen del Camino (Sanlúcar) y el hospital Virgen de las Montañas (Villamartín)), cuatro han alcanzado el nivel Óptimo, dando un paso más hacia la excelencia en la calidad asistencial de Hospitales Pascual. El quinto hospital acreditado en esta jornada de viernes fue el Virgen de la Bella, ubicado en la localidad de Lepe (Huelva).

Con este reconocimiento, Hospitales Pascual se consolida como el único grupo hospitalario de Andalucía que cuenta con la certificación Óptima en la mayoría de sus hospitales. En cifras, de los más de 60 hospitales generales de Andalucía, solo ocho han conseguido esta distinción, y la mitad de ellos pertenece a Hospitales Pascual, según fuentes de la empresa con sede principal en Cádiz capital.

El director médico del hospital San Rafael de Cádiz, Ignacio Ortiz, y la directora de Enfermería, Eva Reyes, recibieron la certificación de calidad 'Óptima' en nombre de la empresa Pascual / Sergio Ibarra

A eso se une el hecho de que Pascual es el único grupo con esta distinción en la provincia de Cádiz y el único con una certificación de calidad en la provincia de Huelva.

Desde el grupo sanitario recuerdan que ACSA es una entidad pública con 25 años de trayectoria, dependiente de la Consejería de Salud, referente en evaluación de la calidad sanitaria. Su modelo, reconocido y exportado a otros países, exige la mejora continua en ámbitos como seguridad del paciente, calidad asistencial, documentación clínica, satisfacción del usuario, seguridad del medicamento, confidencialidad, accesibilidad y tecnologías de la información.

La relación de Hospitales Pascual con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía comenzó en 2008, cuando sus centros iniciaron el proceso de adaptación a los estándares de calidad marcados por la institución. Ya en 2010, todos los hospitales del grupo obtuvieron su primera certificación de calidad Avanzada, que han mantenido durante 15 años a través de sucesivos procesos de seguimiento y reacreditación.

En 2025, la compañía da un paso más al apostar por elevar el nivel de exigencia. Así y gracias a todas las personas que dan forma a la “familia” Pascual, “ahí incluimos a todo el personal de todos nuestros hospitales, desde las personas que velan por el mantenimiento y limpieza hasta el último de los médicos y médicas y enfermeros y enfermeras, pasando por el personal administrativo “que, en muchas ocasiones, luchan desde la retaguardia para que la calidad del servicio se inicie desde el momento en el que el paciente y sus familiares entran por las puertas de sus hospitales”, indican desde el grupo hospitalario.

La entrega de las acreditaciones se llevó a cabo en el hotel Fair Play de Benalup

La certificación de la ACSA no solo evalúa el cumplimiento de estándares, sino que exige una cultura de mejora constante, basada en la evidencia, la participación de los profesionales y la orientación a resultados.

Durante el evento, que tuvo lugar este viernes pasado en el Hotel Fairplay, se hizo entrega oficial de las certificaciones a los cinco hospitales del grupo. La entrega de la certificación a cada uno de los hospitales vino acompañada no sólo con la presencia de sus responsables sino que se incluyó la emotiva proyección de vídeos que resumían los principales logros de cada centro, algo que arrancó los aplausos y vítores de la numerosa representación del personal perteneciente a los distintos hospitales Pascual que recibieron este cálido y valioso reconocimiento.

El acto sirvió, a su vez, para rendir homenaje al trabajo sostenido por cientos de profesionales que, desde todas las áreas, han hecho posible estos logros.

El director médico del Hospital Santa María del Puerto, Antonio Bascuñana, admitió que la conquista de estos certificados de calidad “no es una meta sino el resultado de un camino emprendido hace ya mucho tiempo”.

Por su parte, en representación del hospital de San Rafael habló su director médico, Ignacio Ortiz, que estuvo acompañado en todo momento por Eva Reyes, directora de Enfermería del centro sanitario ubicado en el casco histórico de Cádiz.

Ortiz redundó en la importancia de la labor de todo el personal de los distintos hospitales, a la vez que resaltó no sólo la figura de José Manuel Pascual sino que, a su vez, tuvo unas palabras expresamente dirigidas a Salvador Pascual.

Otro miembro de la “familia” de los trabajadores de Pascual que recibió igualmente una mención especial por parte de los responsables del grupo fue Antonio Martín de la Escalera, fallecido hace ya algunos años, a pesar de que su figura siempre será recordada y reconocida, al haber tenido, de una manera o de otra, mucho que ver en el reconocimiento recibido este viernes de manos de la agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).