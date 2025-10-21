El Hospital La Salud refuerza su unidad de mama en Cádiz

El Hospital HLA La Salud de Cádiz ha incorporado recientemente un mamógrafo digital de última generación, el modelo Amulet Sophinity, que refuerza su compromiso con la salud de la mujer y la excelencia en el diagnóstico precoz del cáncer de mama. La adquisición de este nuevo equipamiento, explica el propio centro sanitario, "consolida" el trabajo de la Unidad de Mama, coordinada por el doctor Jorge Sánchez-Cibantos, especialista en Ginecología y Obstetricia, junto al doctor Federico Navarro, especialista en Radiología.

“Nuestro objetivo es ofrecer el mejor diagnóstico precoz y el tratamiento más adecuado según las guías clínicas actualizadas, con el fin de alcanzar las mejores tasas de curación y los mejores resultados estéticos”, explica Sánchez-Cibantos.

El nuevo Amulet Sophinity ofrece una alta calidad de imagen, permitiendo detectar lesiones en estadios iniciales mediante tecnología de tomosíntesis de doble ángulo, que enfoca las zonas sospechosas y elimina superposiciones. Además, reduce significativamente la dosis de radiación, lo que incrementa la seguridad y el confort de las pacientes durante la exploración.

“Que Cádiz cuente con un hospital privado dotado de esta tecnología puntera supone un salto cualitativo en la atención a la mujer. Nos permite seguir avanzando en nuestro compromiso con la excelencia, ofreciendo diagnósticos más precisos y una atención integral basada en la innovación y la calidad asistencial”, destaca el ginecólogo.

La Unidad de Mama de HLA La Salud gaditana trabaja "bajo un enfoque multidisciplinar, integrando ginecología, radiología, oncología y cirugía plástica y reparadora para ofrecer una atención personalizada, humana y basada en la evidencia científica". El acompañamiento a la paciente "se mantiene durante todo el proceso", desde el diagnóstico hasta el seguimiento posterior, indica el centro hospitalario.

“Queremos desterrar la idea de que el cáncer de mama equivale a una cirugía mutilante. Cada vez realizamos más cirugías conservadoras gracias a los avances en técnicas oncoplásticas y tratamientos más eficaces, que logran mayores tasas de curación con resultados estéticos excelentes”, subraya el especialista.

Con esta incorporación tecnológica, el Hospital HLA La Salud reafirma su "compromiso con la excelencia médica, la mejora continua de procesos y la atención integral a la mujer, ofreciendo una asistencia sanitaria segura, eficiente y de alto nivel".