El hospital Puerta del Mar organiza una marcha por la salud en Cádiz

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha organizado para este sábado 22 de noviembre, a las 10.00 horas, una marcha por la salud, con el lema ‘La meta empieza antes de la cirugía. Cuando te preparas antes, llegas más lejos después’. Esta iniciativa, a la que están invitados pacientes, profesionales sanitarios y población en general partirá del módulo central de la playa Victoria de la capital gaditana para recorrer entre tres y cuatro kilómetros para dar visibilidad a la importancia de la rehabilitación multimodal en cirugía mayor del adulto.

Este programa lleva implementado en el Puerta del Mar desde hace seis años con resultados muy positivos para los pacientes: menos complicaciones, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación funcional más rápida, según explica Amparo Valverde, facultativa especialista de Área en Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar y Páncreas del centro.

La rehabilitación multimodal (Enhanced Recovery AXer Surgery-ERAS) integra un conjunto de medidas antes, durante y después de la cirugía que permite al paciente afrontar la intervención en mejores condiciones y volver antes a su vida cotidiana.

“Queremos transmitir que la recuperación no empieza en el quirófano, sino mucho antes. Preparar al paciente con programas de prehabilitación es clave para su salud y calidad de vida tras la cirugía”, ha asegurado Valverde, responsable de la implementación en todos los servicios quirúrgicos del Puerta del Mar y cofundadora del Grupo Andaluz de Rehabilitación Multimodal, que celebrará su segunda reunión el próximo 2026 en la capital gaditana.

El hospital dispone además de una unidad emergente de prehabilitación multidisciplinar, formada por profesionales el Servicio de Cirugía General, un psicólogo y un educador físico deportivo, que acompaña a los pacientes en el proceso de preparación previa a la cirugía mayor, especialmente en casos oncológicos.

La marcha, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, recorrerá entre tres y cuatro kilómetros desde el módulo central de la Playa Victoria; a las 10.00 horas se hará una recepción a los asistentes (con desayuno de bienvenida y entrega de un kit básico para la iniciativa) y una presentación del evento a cargo de Amparo Valverde. A las 11.00 está previsto un calentamiento grupal guiado por Brian Pastrana, educador físico deportivo de la unidad de prehabilitación multimodal del Puerta del Mar, y a las 11.15 se iniciará la marcha. Durante el recorrido se dispondrá de puntos de vigilancia sanitaria en cada kilómetro. La finalización está prevista sobre las 13.00 horas con una entrega de obsequios.