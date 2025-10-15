Homenaje en la Universidad de Cádiz a Emiliano Aguirre, el arqueólogo más influyente del siglo XX en España

La Asociación Profesional del Patrimoonio Histórico-Arqueológico (ASPHA) y la Universidad de Cádiz (UCA) celebran este 16 de octubre unas jornadas en homenaje a Emiliano Aguirre por el centenario de su nacimiento, figura clave de la arqueología y la paleontología españolas. El encuentro reunirá a reconocidos investigadores de distintas disciplinas para abordar, desde una perspectiva interdisciplinar, aspectos relevantes de la prehistoria y la paleontología del sur de la península ibérica, así como las aportaciones científicas de Emiliano Aguirre. Será un acto de reconocimiento a su legado y a su influencia en la investigación internacional.

Emiliano Aguirre Enríquez (1925–2021) fue el paleontólogo y arqueólogo más importante e influyente de la España del siglo XX, con una proyección internacional que lo situó entre las grandes figuras de la ciencia europea. Miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y autor de una amplia obra científica, formó a una generación de investigadores que continuaron su legado. Galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997, Emiliano Aguirre consolidó las bases de la paleontología y la arqueología prehistórica moderna, dejando una huella profunda tanto en España como en la comunidad científica internacional. Es reconocido como el padre de Atapuerca.

De esta forma, en este homenaje se contará con la participación de varios investigadores de amplia trayectoria en diferentes disciplinas del cuaternario ibérico como Francisco Giles Guzmán, José Ramos Muñoz y Antonio Rosas González, que protagonizarán tres conferencias, de 16.30 a 20.00 horas, enfocadas con varias temáticas que servirán para recalcar la faceta interdisciplinar y humana de este gran científico. Por un lado se ofrecerá una retrospectiva de la figura de Emiliano Aguirre y su rol fundamental en el desarrollo de la ciencia en España, rompiendo con las restricciones establecidas en el ámbito académico; también una revisión del registro paleontológico y su asociación con humanos de proboscideos en el sur de la Península Ibérica, partiendo de los estudios de Emiliano en la Cuenca de Guadix-Baza a los trabajos mas actuales; así como el estudio de las sociedades neandertales y anatómicamente modernas en la región del Estrecho de Gibraltar durante el Pleistoceno.

Los conferenciantes

Francisco Giles Guzmán: Su línea de investigación se centra principalmente en el Paleolítico y los neandertales del sur de la península ibérica, aunque su producción abarca también hasta la época medieval islámica. Ha sido codirector del proyecto de investigación del Gorham’s Cave Complex en Gibraltar y dirigido excavaciones en Cádiz y Gibraltar. Participa en estudios sobre arte y tecnología prehistórica y trabaja en patrimonio arqueológico y cultura material. Autor de numerosos trabajos sobre Neandertales y su contexto arqueológico.

José Ramos Muñoz: Catedrático de Prehistoria en la Universidad de Cádiz, su línea de investigación se centra en las sociedades prehistóricas del entorno del Estrecho de Gibraltar, en ambos continentes. Ha coordinado proyectos internacionales sobre poblamiento y cultura material en Andalucía. Combina estudios de arqueología, paleoambiente y tecnología lítica. Ha dirigido numerosas excavaciones y es autor de una amplia producción científica sobre la Prehistoria reciente del sur de la península ibérica.

Antonio Rosas González: Paleoantropólogo del CSIC y director del Grupo de Paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Reconocido por sus estudios sobre los neandertales y la evolución humana en la Península Ibérica. Ha liderado excavaciones en yacimientos como El Sidrón (Asturias). Autor de referencia en morfología craneofacial y biología evolutiva humana así como paleogenética.