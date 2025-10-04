“Hay que aumentar la financiación central de la Atención Primaria”

Antonio García Navas es actualmente miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos de Cádiz. En ella, representa a los facultativos de Atención Primaria, a los médicos de familia de la provincia. A través de esta entrevista, nos acercamos a su voz autorizada para analizar las posibles causas de los retrasos en la asignación de cita en los centros de salud gaditanos.

Pregunta.–¿Cuál es la causa del retraso en las citas de atención primaria? En Cádiz se sitúan, con excepciones, entre los 15 y los 30 días.

Respuesta.–Los problemas actuales a los que se enfrentan los médicos de la atención primaria de salud son principalmente la falta de disponibilidad de profesionales médicos, el incremento de la demanda, la temporalidad laboral (contratos cortos) y la creciente burocratización y sobrecarga administrativa.

Otros factores que pueden incrementar esa demanda pueden ser por ejemplo las enfermedades epidémicas -más frecuentes en algunas estaciones como otoño o invierno-, el incremento de la esperanza de vida de pacientes con enfermedades crónicas, de pacientes dependientes o vulnerables y el nivel de salud comunitaria de la zona.

Estos elementos, combinados, pueden generar un aumento significativo del volumen de consultas y dificultan la accesibilidad a citas en un tiempo razonable.

P.–¿Por qué hay desigualdades en estas citas entre unos centros de Atención Primaria y otros?

R.–Debemos tener en cuenta la heterogeneidad de los centros de salud de Atención Primaria. Los centros no son exactamente iguales entre sí, ya que pueden atender áreas demográficamente diferentes incluso en una misma ciudad. Por esto un centro puede disponer de cinco profesionales médicos y otro incluso cercano puede tener 11 en una misma ciudad. Unos tendrán asistencias de urgencias 24 horas y otros de 12 horas; unos serán rurales y otros urbanos, etcétera.

Los factores comentados anteriormente pueden producir estas diferencias y es comprensible que desde ángulos externos pueda parecer a veces llamativo.

P.–En algunos centros es imposible elegir cita ‘online’. El único camino es solicitar que la gestione el propio centro de salud, que la suele dar para plazo largo. Hasta para un mes...

R.–Entendemos la frustración que generan estas esperas tan prolongadas para los pacientes pero desgraciadamente también los médicos las sufren. El sistema de gestión de citas es fundamental en los servicios de Atención Primaria. Las diferentes estrategias o aplicación de planes específicos que sin duda se realizan desde la administración, con la intención de reducir el tiempo de demora y facilitar el acceso de los pacientes a las consultas médicas, pueden quedar escasas. Son los factores comentados los que pueden influir. Incrementar la financiación central de la Atención Primaria sin duda mejoraría estas carencias.

P.–¿Faltan médicos, falla el sistema, lo hacen los usuarios...?

R.–Como se comentó en anterior pregunta, la falta de disponibilidad de profesionales médicos es más llamativa en puestos de difícil acceso y cobertura, en puntos rurales y en puntos de alta demanda. Además, asistimos a un nuevo escenario en que las jubilaciones se incrementan a la par que la edad media de los médicos en los centros. No solo debe cubrirse estos profesionales jubilados sino también hay que crear nuevas plazas estructurales y no solo de apoyo provisionales.

Respecto a la llamada ‘fuga de cerebros’ y con el fin de evitarla, se deben ofrecer incentivos a los nuevos profesionales médicos de Atención Primaria para que elijan nuestros centros o incluso fijen en nuestra provincia su residencia, ofreciendo esa estabilidad laboral necesaria y un centro donde desarrollar plenamente su vocación profesional.

P.–Y cómo sufre el médico, que al final es quien debe atender al paciente, este problema.

R.–No hay que olvidar que la práctica de la medicina es principalmente vocacional. La falta de reconocimiento es en la práctica real muy llamativa. La corta temporalidad de los contratos laborales, salarios claramente en desventaja con otros países, la falta de reconocimiento para la docencia y formación de residentes o estudiantes de medicina o para la investigación son factores a tener en cuenta.

El incremento de las agresiones a médicos genera mucha frustración y bajas laborales. El apoyo del Colegio Médico a sus colegiados frente a esta lacra es enérgico y contundente, y realizamos una actualización permanente de los procedimientos de actuación, facilitando el seguimiento y apoyo psicológico y jurídico.

La falta de un Estatuto Marco específico para médicos limita la autonomía y la valoración profesional. Es necesario que se consiga este nuevo Estatuto adecuado a los profesionales médicos.

Conscientes de esta situación, el Colegio Médico de Cádiz ha iniciado un estudio para analizar en profundidad las causas que afectan a nuestros colegiados de Atención Primaria. El objetivo es obtener datos concretos que permitan diseñar soluciones específicas y viables. También es una línea estratégica importante del Colegio establecer firmes líneas de comunicación con la administración y asociaciones de pacientes.

Otro de los proyectos de la nueva Junta Directiva del Colegio Médico es la creación de una mesa de trabajo de Atención Primaria en la que dar voz a la diversidad de profesionales médicos que conforman la Atención Primaria (pediatras, urgencias extrahospitalarias, médicos de familia y médicos rurales). Quedamos comprometidos a seguir informando y trabajando por los colegiados médicos que desarrollan su labor en la Atención Primaria.