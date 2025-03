Guardiamarinas del 'Elcano' conmemoran el primer asentamiento español en el Estrecho Magallanes

Una delegación de ocho guardiamarinas del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, entre los cuales no se encontraba la princesa Leonor de Borbón, participaron este sábado en la conmemoración anual del primer asentamiento español en el Estrecho de Magallanes, conocido como Puerto del Hambre. Esta es la única actividad pública realizada por los miembros del buque de la Armada española desde su llegada a la ciudad chilena de Punta Arenas el pasado 18 de marzo, ya que la escala en el puerto austral se considera fundamentalmente "logística".

Los compañeros del viaje de instrucción militar de la heredera de la Corona española se trasladaron hasta las ruinas del antiguo poblado acompañados por su comandante, Luis Carreras-Presas. Ubicado a más de 3.000 kilómetros al sur de Santiago, este terreno en la ribera norte del Estrecho de Magallanes fue el que eligió el explorador y capitán español Pedro Sarmiento de Gamboa (1532-1592) para fundar la primera población de su incipiente gobernación, en plena Patagonia.

La población fue bautizada entonces con el nombre de Ciudad Rey Don Felipe en honor al Rey Felipe II de España, patrocinador de la expedición que tenía el objetivo de colonizar el territorio. "En la época de su levantamiento, se trató de un acontecimiento excepcional en momentos en los que el Imperio español era el más extenso y poderoso del mundo", recordó el historiador español Víctor Hernández Godoy durante la ceremonia, organizada por la Armada de Chile y la Embajada española en el país austral.

La escasez de alimentos y el clima extremo hicieron que los colonos del asentamiento fueran muriendo poco a poco de hambre, hasta que el último sobreviviente del poblado fue rescatado a principios de 1590 por la nave inglesa The Delight y el poblado se rebautizó como Puerto del Hambre.

"Esta actividad viene a recordar la labor de España en esta tierra, pero sobre todo es un recuerdo a las personas que se instalaron y perecieron en este paso legendario que une océanos y conecta continentes", dijo el Encargado de Negocios de la Embajada de España en Chile, Luis Mateos. También asistieron a la ceremonia el gobernador regional de Magallanes y la Antártica, Jorge Mauricio Flies, la Sociedad Española de Punta Arenas y alumnos de las escuelas locales España, Hernando de Magallanes, Miguel de Cervantes Pedro Sarmiento de Gamboa.

Más de 1.500 visitas al buque

Vistias al buque 'Juan Sebastián de Elcano' en Punta Arenas (Chile) / EFE/ Raúl Plaza

El Elcano abrió sus puertas este sábado en Punta Arenas y recbidió la visita de más de 1.500 personas. "Es una de las embarcaciones más bellas que hay. No nos podíamos perder la oportunidad de visitarla", dijo a EFE en el muelle Jessica Contreras, una de las puntarenses que tuvo la oportunidad de conocer el navío en el que viaja la heredera de la Corona española junto a 75 guardamarinas de la Escuela Naval de Marín como parte de su instrucción militar.

La estudiante Antonia Cofián contó que hizo más de dos horas y media de fila para poder entrar al navío de la Armada española y que encontró "hartos (muchos) detalles que llamaban la atención", como sus escaleras angostas e inclinadas. "Venía de visita (a la ciudad), supe que estaba la princesa y vine a verla. Yo me imagino que me estará esperando allá arriba", bromeó a EFE el turista Marcos Olate, originario de Santiago, a 3.000 kilómetros al norte de Punta Arenas. "Me impresionó mucho porque de lejos se ve muy pequeño, pero es gigante", agregó.

Con casi 100 años de navegación a sus espaldas, en los que ha recorrido cerca de 1.900.000 millas náuticas de mares y océanos de todo el mundo, recalando en más de 70 países diferentes, el bergantín-goleta es una de las embarcaciones más emblemáticas y simbólicas de la Armada española.

Mientras esperaba la fila para entrar, el marino mercante chileno Jorge Sanmartín se mostró ilusionado por poder entrar al "gemelo" de La Esmeralda, el buque escuela de la Armada chilena: "Me imagino que es antiguo, rústico y más clásico", apuntó. "Estoy muy emocionada de poder visitar esta embarcación y conocer dónde viaja la princesa Leonor", agregó por su parte a EFE la puntarenense Patricia Cárdenas, en las puertas del velero.

Punta Arenas es la tercera parada del Elcano en América, tras pasar por Montevideo (Uruguay) y, anteriormente, por Salvador de Bahía (Brasil), donde llegó después de cerca de un mes de travesía por el Atlántico y tras zarpar el 11 de enero de Cádiz (España).

Está previsto que el navío llegue a Valparaíso el 4 de abril para luego seguir su rumbo a El Callao (Perú), Ciudad de Panamá (Panamá), Cartagena de Indias y Santa Marta (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Nueva York (EE.UU.), desde donde volverá a cruzar el Atlántico para volver a España en julio.